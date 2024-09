Peter Bosz maakt mysterie rond Noa Lang alleen nog maar groter

Peter Bosz weigert openheid van zaken te geven over de situatie van Noa Lang. De trainer van PSV liet de linksbuiten om onduidelijke redenen buiten de selectie voor de wedstrijd tegen NEC (2-0). "Ik wil er niet te veel meer over zeggen", aldus Bosz na afloop op de persconferentie.

De verrassing voor de buitenwereld was groot toen Lang zaterdag niet bij de wedstrijdselectie bleek te zitten. Bosz onthulde vooraf al dat het in ieder geval niet vanwege een fysiek probleem is, maar weigert verdere duidelijkheid te scheppen.

Bosz probeerde de vragen over Lang na afloop van de wedstrijd af te weren. "Want anders gaat het te veel over hem en dat hoeft helemaal niet. Hij was er vandaag niet bij. Daar heb ik voor gekozen. We zullen zien of hij er dinsdag bij is." Dan opent PSV de competitiefase van de Champions League met een uitwedstrijd tegen Juventus.

Bosz krijgt de vraag van Marco Timmer, PSV-watcher voor Voetbal International, of hij snapt dat de journalisten nogal verbaasd zijn. "Want je geeft vrijdag aan: 'We gaan kijken hoeveel Lang kan spelen en wanneer, of tegen Juventus of tegen NEC.' En vervolgens is Lang er helemaal niet bij..."

"Ja, maar gelukkig hoeven jullie wat dat betreft ook niet alles te snappen", reageert Bosz. "Dat meen ik ook echt. Ik wil daar niet te veel over zeggen. Dat is denk ik duidelijk."

Timmer blijft doorvragen: "Kan hij spelen tegen Juventus?" Bosz aarzelt en zegt dan: "Dat zullen we zien." Timmer: "Dat weet je niet?" Bosz: "Nee."

Timmer noemt de hele zaak 'mysterieus'. "Ja, maar het hoeft niet zo mysterieus te zijn", aldus Bosz. "Het is duidelijk: ik wil er niks over zeggen. Over bepaalde dingen mág ik niks zeggen. We zullen het allemaal wel zien."