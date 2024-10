Bosz passeert Land en Lang en gunt Perisic tweede basisplaats als PSV'er

De opstelling van PSV voor het duel met Sparta Rotterdam is bekend. Trainer Peter Bosz gunt Ivan Perisic zijn tweede basisplaats en houdt Johan Bakayoko op de bank. Mauro Júnior is op het middenveld de vervanger van Jerdy Schouten. Het duel in het Philips Stadion begint om 20:00 uur en is te zien op ESPN 1.

Aan de verdediging verandert er een naam ten opzichte van het midweekse 1-1 gelijkspel tegen Sporting Portugal. Walter Benítez staat onder de lat. Richard Ledezma krijgt de kans als rechtsback en vormt de achterste linie met Ryan Flamingo, Olivier Boscagli en Matteo Dams.

Ismael Saibari, Mauro Júnior en nummer 10 Guus Til zijn de aangewezen middenvelders. Tygo Land leek zich op te mogen maken voor zijn basisdebuut in PSV 1, maar moet daar toch nog op wachten. Dit seizoen mocht hij twee keer kort voor tijd invallen. Naast Schouten kan Bosz ook nog altijd geen beroep doen Joey Veerman.

Voorin is er opnieuw geen basisplaats voor Noa Lang, die al weken moet wachten op een nieuwe kans aan de aftrap. Malik Tillman is andermaal de linksbuiten. Aanvoerder Luuk de Jong staat in de spits en wordt aan zijn rechterzijde bediend door Perisic, die Bakayoko op de bank houdt.

De teleurstelling was groot toen PSV dinsdag slechts een punt overhield aan de coëfficiëntenclash met Sporting. De Jong en Bakayoko lieten enorme kansen onbenut, waarna de Portugezen in de slotfase toesloegen.

Bosz legde op de persconferentie vooral de nadruk op het prima spel van zijn ploeg en hoopt zaterdagavond opnieuw te genieten. “We krijgen nu de kans om te laten zien dat we ook zo goed kunnen spelen in de Eredivisie. Ik heb al vaak gezegd dat ik dat wil zien, maar tot nu kwam dat er nog niet uit.”

Bosz is op zijn hoede voor de kwaliteiten van Sparta, dat achtste staat. “In de kampioenswedstrijd van vorig jaar hadden we het in de eerste helft ook heel lastig met ze, maar daar zat misschien ook een beetje spanning bij van het eventuele kampioenschap. Aan ons dus de taak om te laten zien dat we nu twee keer achter elkaar goed kunnen voetballen, want anders gaan we het erg lastig krijgen.”

Opstelling PSV: Benítez; Ledezma, Flamingo, Boscagli, Dams; Saibari, Til, Mauro Júnior; Perisic, De Jong, Tillman.

Opstelling Sparta Rotterdam: