Bosz over bij PSV teruggekeerde Joey Veerman: 'Je moet natuurlijk niet vergeten...'

Peter Bosz kan weer beschikken over Joey Veerman, die twee maanden uit de roulatie was wegens blessureleed. De PSV-coach benadrukt wel direct dat de middenvelder rustig zal worden gebracht. Bosz verklaart daarnaast enkele wijzigingen in zijn opstelling voor de topper tegen FC Utrecht van zondag.

''Dat ze het net niet gered hebben. We moesten tegen Shakhtar Donetsk in de laatste minuten gas blijven geven, en die jongens zijn daar niet helemaal fit uitgekomen'', verklaart Bosz bij ESPN de absentie van Karsdorp en Mauro Júnior.

''Ze hebben gisteren (zaterdag, red,) nog wel meegetraind, maar het was niet fit genoeg om vandaag te starten.'' Bosz kiest voor Richard Ledezma als vervanger van Karsdorp als rechtsback, terwijl Guus Til de plaats van Mauro Júnior inneemt op het middenveld van PSV.

Verslaggever Fresia Cousiño Arias wil vervolgens weten hoe PSV de nummer 6-positie gaat invullen tegen Utrecht. ''We spelen gewoon met drie middenvelders. En afhankelijk waar Utrecht zijn diepste middenvelder neerzet, zullen wij daar met de meest naar achteren geschoven middenvelder komen te spelen.''

''Ik ga ervan uit dat dat Tillman zal zijn, maar dat hoeft natuurlijk niet'', voegt Bosz toe aan zijn analyse over het middenveld van PSV dat zondag aantreedt in De Galgenwaard.

Veerman

Veerman keert na een absentie van twee maanden terug bij PSV, als bankzitter. ''Je moet natuurlijk niet vergeten dat hij er heel lang uit is geweest. September zijn laatste wedstrijd gespeeld, we zitten nu in december. Dus als iemand weer meetraint en zelfs weer bij de selectie zit, is dat nog wat anders dan dat je wedstrijdfit bent.''

''Daar moet hij komen door met de groep mee te blijven trainen, en de minuten die hij krijgt te pakken. Dus dat zal nog wel even nodig hebben'', neemt Bosz geen risico's met de pas weer fitte Veerman.