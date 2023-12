Bosz neemt bekerduel PSV zeer serieus en treedt met sterke basiself aan

Peter Bosz heeft de opstelling van PSV bekendgemaakt voor de TOTO KNVB Bekerwedstrijd tegen FC Twente. De oefenmeester kiest voor 'bekerdoelman' Joël Drommel onder de lat, waardoor Walter Benítez op de bank zit. Verder ontbreekt Ismael Saibari in de wedstrijdselectie. Het duel in het Philips Stadion begint om 21:00 uur en is te zien op ESPN 3.

De achterhoede wordt gevormd door Jordan Teze, André Ramalho, Olivier Boscagli en Sergiño Dest. De middelste linie wordt gevormd door de doorgeschoven Jerdy Schouten, Joey Veerman en Guus Til. Johan Bakayoko en Malik Tillman bedienen spits Luuk de Jong vanaf de flanken.

Dat Drommel onder de lat staat, mag geen verrassing heten. Bosz kondigde woensdag al aan dat de 27-jarige goalie zijn kans zou krijgen. "Joël moet de kans krijgen om deze prijs te verdedigen, vind ik", verklaarde Bosz zich nader. "Hij leeft er enorm naar toe. Ik heb het nog nooit zo gedaan en dit geldt in principe voor het hele seizoen, als we doorkomen. Voordat dit voetbaljaar begon heb ik het met Walter en Joël besproken, omdat ik vind dat Joël de prijs moet kunnen verdedigen. Vorig seizoen deed hij het uitstekend voor PSV.”

Drommel was vorig seizoen van grote waarde in de finale van de TOTO KNVB Beker, door een penalty te keren in de strafschoppenserie tegen Ajax. "Weet je wat het is?", vervolgde Bosz, "als wij winnen, wint Walter ook. En als we in de Eredivisie de zege pakken, wint Joël ook. Zo moet je het zien. Ik snap dat het heel moeilijk is, want als tweede keeper moet je er altijd kunnen staan. Hij heeft dit seizoen maar een keer warmgelopen omdat Walter even niet fit was en toen bleek invallen uiteindelijk niet nodig.”

Eind november wist PSV, na een vroege rode kaart voor Mees Hilgers, met 0-3 te winnen van Twente. Daarmee kwam er voor de Tukkers een einde aan een ongeslagen reeks van 24 wedstrijden in de Eredivisie. “In die wedstrijd begonnen we niet goed en in de fase dat we meer grip kregen moesten we met tien man verder”, blikte trainer Joseph Oosting terug. "PSV heeft een internationale selectie. We weten dat het lastig wordt, maar we hebben ambities. We willen ons meten met de top van Nederland en dan is deze wedstrijd een heel mooi moment en een uitdaging om te kijken hoe goed we zijn.”

“We kunnen terugkijken op een goede eerste seizoenshelft." Twente bezet momenteel de derde plaats in de Eredivisie, met één punt meer dan naaste achtervolger AZ. “Tegen PSV willen we de lijn doorzetten. We willen ook voor de beker gaan, dat betekent dat we een resultaat moeten halen. Op PSV hebben we geen invloed. We hebben alleen invloed op onszelf, op onze manier van voetballen en hoe we willen spelen. We gaan er alles aan doen om het jaar perfect af te sluiten.”

Opstelling PSV: Drommel; Teze, Ramalho, Boscagli, Dest; Schouten, Veerman, Til; Bakayoko, De Jong, Tillman.

Opstelling FC Twente: Unnerstall; Brenet, Hilgers, Propper, Smal; Regeer, Sadilek, Steijn, Taha; Ugalde, Ünüvar.

