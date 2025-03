Bosz over Saibari: 'Ik heb hem in het hotel gelaten, het was de zoveelste keer'

Ismael Saibari deed woensdagavond niet mee bij PSV, dat met een 2-2 gelijkspel tegen Arsenal afscheid nam van de Champions League. De aanvallende middenvelder werd vanwege een disciplinaire redenen buiten de wedstrijdselectie gehouden door trainer Peter Bosz.

''Die heb ik in het hotel gelaten. Hij was voor de zoveelste keer te laat. Niet voor de eerste keer, niet voor de vijfde keer, maar voor de zoveelste keer. En dan houdt het een keer op'', liet Bosz na afloop van het duel in Londen optekenen door onder meer De Telegraaf.

''We hebben verschillende afspraken op een dag, en dan komt hij niet. En dat was de zoveelste keer, dus ik was er klaar mee'', liet de PSV-coach aan duidelijkheid niets te wensen over.

Iedereen krijgt de kans om een keer te laat te komen. Dat kan een keer gebeuren, maar dit kan niet'', voegde de oefenmeester van de Eindhovense ploeg daaraan toe. Jerdy Schouten speelde tegen Arsenal centraal op het middenveld, geflankeerd door Isaac Babadi (links) en Guus Til (rechts).

Schouten werd overigens in de rust gewisseld wegens fysieke klachten. Dat gold later ook voor Armando Obispo en Adam Nagalo. Mauro Júnior was helemaal niet in staat om te spelen. ''We hebben wel gekeken of dat ging. Maar hij had gewoon te veel last'', aldus Bosz.

Bosz is tevreden over PSV, dat zich kranig weerde in het Emirates Stadium en met een 2-2 gelijkspel van het veld stapte. Een wereld van verschil met een week eerder, toen PSV volledig werd overklast en een beschamend 1-7 nederlaag incasseerde op eigen veld.

''Het is fijn dat de jongens die de kans hebben gekregen om zich te laten zien, dat ook hebben gedaan. En het is fijn om te zien dat we na de vroege achterstand niet bij de pakken neer zijn gaan zitten. Het liefst hadden we natuurlijk gewonnen. Dat was ook goed voor Nederland geweest, als we die punten hadden gehaald'', verwees Bosz naar de coëfficiëntenlijst van de UEFA.

''Maar als je de wedstrijd hebt gezien, mag je heel tevreden zijn over wat we vandaag hebben laten zien. De jongens hebben echt de rug gerecht en ze hebben dat geweldig gedaan'', aldus de gelukkige Bosz.