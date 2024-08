Bosz: ‘Hij is technisch de beste speler die ik ooit gezien heb, dat is bizar’

Peter Bosz is blij met de manier waarop PSV het seizoen begonnen is. De trainer van de Eindhovenaren prijst na de wedstrijd tegen RKC Waalwijk (5-1 zege) de intensiteit waarmee zijn ploeg speelde. "Ik was blij met de energie die ik heb gezien", aldus Bosz bij ESPN.

Bosz miste de energie in het laatste deel van afgelopen seizoen. "Maar dat was wel begrijpelijk. Ik heb nu de intensiteit teruggezien die nodig is om bovenin mee te kunnen spelen."

Veel ogen waren gericht op Jordan Teze, die aanvankelijk weigerde te spelen. De rechtsback, die naar AS Monaco wil, viel uiteindelijk toch in. Een gedeelte van de fans floot hem uit. "Ik had wel verwacht dat er wat reacties zouden zijn", aldus Bosz.

"Dit moet Jordan accepteren als een vent", vindt Bosz. "Hij heeft die fout gemaakt. Maar nu moet het ook klaar zijn. Streep eronder. Hij is een jonge jongen. Jonge mensen maken fouten."

Olivier Boscagli maakte zijn rentree na een blessure, maar aan het eind van de wedstrijd viel de Monegask toch weer uit. "Dat valt allemaal wel mee", zegt Bosz. "Hij heeft wat minder getraind dan de rest. Ik was al heel blij dat hij kon spelen."

Bosz is dolblij met Boscagli. "Je ziet gelijk zijn kwaliteiten. Dat is bizar. Het mooiste moment was die bal die hij in één keer met de wreef uit de lucht nam..."

Boscagli beschikt over unieke kwaliteiten, vindt Bosz. "Hij is technisch de beste speler die ik ooit gezien heb. Niemand heeft zo'n mooie techniek als hij. Dat is natuurlijk toch de basis van het voetbal. Als de ballen van de voet springen kun je niet het positiespel spelen dat wij willen. Hij is echt een hele goede speler."