Bosz: ‘Hij is snel, technisch vaardig en kan absoluut basisspeler worden bij PSV’

Peter Bosz heeft geen twijfels over de kwaliteiten van Fredrik Oppegård. De linksback staat door de blessures van Sergiño Dest en Mauro Júnior zondagavond in de basis bij de Johan Cruijff Schaal tegen Feyenoord. "Fredrik voldoet aan alle voorwaarden voor PSV", zegt Bosz bij ESPN.

Oppegård werd vorig seizoen verhuurd aan Heracles Almelo, maar staat door de blessures bij PSV plots in de basis. Bosz ziet dat niet als een risico. "Hij is snel, technisch vaardig. Hij kan mee in ons aanvallende voetbal."

"Hij moet alleen ervaring opdoen en daar krijgt hij vandaag de kans voor", vervolgt Bosz over Oppegård. "Hij kan zeker de eerste linksback van PSV worden, anders zou hij niet bij de selectie zitten. Ik vind dat we ook dit jaar weer een uitstekende selectie hebben, met alle posities dubbel bezet."

Bosz kan niet aangeven hoe lang Mauro en Olivier Boscagli uit de roulatie zullen zijn. "Het is moeilijk te zeggen." Boscagli wordt achterin vervangen door Jerdy Schouten. "Schouten speelt achterin met Ryan Flamingo. Links of rechts centraal? Ik ga niet alles vertellen wat wij gaan doen, want de tegenstander luistert wellicht ook mee. Ik ga ze niet wijzer maken dan ze al zijn."

Schouten moet dus noodgedwongen achterin spelen. "Hij is een middenvelder, en daar gaat hij ook absoluut spelen, maar ik heb hem uitgelegd dat we op dit moment geen andere mogelijkheden hebben, ook omdat Armando Obispo op dit moment ook geblesseerd is."

Noa Lang maakt na lang blessureleed zijn rentree in de basis. "De twijfel bij Lang in zijn hamstring is weg, maar wij willen hem in bescherming nemen door hem stapje voor stapje te brengen. Niet in de intensiteit waarmee hij speelt, maar wel in het aantal minuten dat hij maakt." Lang zal dus vermoedelijk niet de hele wedstrijd spelen.