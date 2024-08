Bosz hekelt 'amateuristische' ontboezeming Joey Veerman: ‘Dit mag nooit’

Peter Bosz is verrast door een opmerking die Joey Veerman heeft gemaakt na de uiterst moeizame zege op Heracles Almelo (1-3) van zondagmiddag. De middenvelder gaf in gesprek met ESPN-verslaggever Leo Oldenburger aan dat het gevoel binnen de ploeg leefde dat PSV na rust nog wel zou scoren.

PSV kwam in het Asito Stadion bij Heracles al na vijf minuten op achterstand na een benutte strafschop van Brian De Keersmaecker. Pas in de tweede helft slaagden de Eindhovenaren erin om de boel om te draaien.

Dankzij een eigen doelpunt van Ivan Mesik werd de stand weer in evenwicht gebracht, waarna Johan Bakayoko (van richting veranderd schot) en invaller Couhaib Driouech de eindstand op 1-3 bepaalden.

Oldenburger vertelt Bosz na afloop dat Veerman hem luttele minuten eerder heeft gezegd dat de instelling binnen de ploeg leefde dat PSV na rust nog wel zou scoren. Overigens gaf Veerman wel aan dat dit eigenlijk geen goede instelling is. De opmerking van de middenvelder zorgt voor enige ergernis bij Bosz.

“Dat is precies wat je als trainer niet wilt horen…”, zegt de oefenmeester met een serieus gezicht, waarop Oldenburger reageert: “Als Veerman de waarheid spreekt, en ik neem aan dat hij dat doet, dan is dat een probleem.”

“Dan is dat een groot probleem inderdaad. Hoe ik dat eruit ga krijgen? Dat gaat wel lukken”, zegt Bosz met een kleine lach op zijn gezicht om serieus te vervolgen: “Dit amateuristisch denken mag natuurlijk nooit in het hoofd van een voetballer voorkomen, zo van: het komt wel goed. Dan komt het niet goed, dat weten we allemaal wel denk ik.”

Al met al is Bosz blij met de overwinning op Heracles. “Het positieve is dat je over 34 wedstrijden zo’n wedstrijd als vandaag (zondag, red.) speelt. Dan is het zaak dat je geen puntenverlies lijdt. Met name dankzij de invallers hebben we dat weten te voorkomen.”