Bosz heeft drie basisspelers terug bij PSV, maar juicht niet te vroeg

Joey Veerman, Jerdy Schouten en Hirving Lozano zijn weer aangesloten bij de groepstraining van PSV. De drie basiskrachten stonden door uiteenlopende blessures aan de kant de voorbije weken, maar lijken fit voor de belangrijke wedstrijd tegen AZ van aanstaande zondag (20.00 uur).

Trainer Peter Bosz had vrijdag tijdens het perspraatje onder meer mooie woorden over voor Armando Obispo en Mauro Júnior, die tegen Arsenal (1-1) voor het eerst serieus in actie kwamen dit seizoen. "Ze hebben zo lang niet gespeeld. Als je het dan zo lang vol kunt houden in die wedstrijd, dan is dat knap."

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Tegen AZ lijkt Bosz dus weer de beschikking te hebben over Veerman, Schouten en Lozano. Met name het gemis van de Mexicaan liet zich voelen, daar ook Noa Lang nog altijd in de lappenmand zit. Lang is er tegen AZ sowieso nog niet bij.

Bij PSV hoopt men de buitenspeler weer bij de selectie te hebben voor de bekerwedstrijd tegen FC Twente van volgende week donderdag. Voor Armel Bella-Kotchap, die kampt met een schouderblessure, is het kalenderjaar voorbij.

AZ

PSV kan bij een overwinning op AZ het gat vergroten naar vijftien punten. De Alkmaarders verloren dit seizoen in eigen huis alleen van NEC (1-2). PSV verspeelde zoals bekend nog geen punt en gaat in het AFAS Stadion op jacht naar competitiezege nummer zestien.

Bij AZ zijn de druiven zuur na de Europese uitschakeling. De ploeg van trainer Pascal Jansen ging donderdag kopje onder op bezoek bij Legia Warschau en keert na de winter niet terug in Europa. "In algemeenheid is het jammer dat een ploeg minder overwintert in Europa", aldus Bosz.

"De Eredivisie pakt dan minder punten voor de ranglijst van de UEFA en daarnaast kunnen jonge spelers bij AZ zich niet ontwikkelen in het ritme van twee keer per week op topniveau spelen. AZ is voor ons een concurrent en het is afwachten of dat een nadeel is voor ons."

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties