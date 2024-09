Bosz gunt Perisic eerste basisplaats als PSV'er; Luuk de Jong bankzitter

De opstelling van PSV voor het duel met Willem II is bekend. Trainer Peter Bosz kiest ervoor om Ivan Perisic zijn basisdebuut te laten maken en ook Ricardo Pepi mag het vanaf het begin laten zien, waardoor Johan Bakayoko en Luuk de Jong op de bank beginnen. De wedstrijd in het Koning Willem II stadion begint om 16:30 uur en is live te zien op ESPN 2.

Ondanks de terugkeer van Adamo Nagalo in de wedstrijdselectie wijzigt Bosz niets aan zijn verdediging vergeleken met de 1-3 zege op Fortuna Sittard. Backs Mauro Júnior (rechts) en Matteo Dams (links) staan aan de zijde van centrumverdedigers Ryan Flamingo en Olivier Boscagli. Walter Benítez is het slot op de deur.

Op het middenveld verandert er ook niets. Jerdy Schouten en Joey Veerman vormen die linie met de meer aanvallend ingestelde Guus Til. Ismael Saibari, die leek te mogen hopen op een basisplaats, begint op de bank. Ook Joey Veerman blijft staan, ondanks diens mindere spel de laatste tijd. Zo werd hij vroegtijdig gewisseld tegen Fortuna Sittard.

Bosz vertelde vrijdag op de persconferentie dat die wissel niets met de prestaties van Veerman te maken hadden. “Hij is een geweldige speler, maar ook een geweldig persoon. Ik heb Joey niet gewisseld omdat hij de slechtste op het veld was, maar omdat ik vond dat er op zijn positie iets anders werd gevraagd dan wat hij bracht. Daarom kwam Ismael Saibari voor hem."

Voorin is er plek voor Perisic, die net als Tillman op de vleugel speelt. Zodoende krijgt de Kroaat de kans zich daags voor de Champions League-ontmoeting met Sporting Portugal te laten zien. Noa Lang begint andermaal op de bank.

Perisic en Tillman vormen de voorhoede met Pepi. Fredrik Oppegård, Sergiño Dest en Hirving Lozano zijn de geblesseerde afwezigen bij PSV. Naast Nagalo keert ook Richard Ledezma terug in de selectie.

Bosz erkent dat hij het duel met Sporting in zijn hoofd heeft zitten. “Dat doe ik zelf wel, want ik moet rekening houden met de belastbaarheid van mijn spelers. Maar ik heb het met hen alleen over de wedstrijd van zaterdag, tegen Willem II. Die wedstrijd is voor nu het belangrijkst.”

Opstelling Willem II: Didillon-Hödl; Tirpan, Behounek, St. Jago; Doodeman, Bosch, Lambert, Meerveld, Sigurgeirsson; Sandra, Vaesen.

Opstelling PSV: Benítez; Mauro, Flamingo, Boscagli, Dams; Schouten, Til, Veerman; Perisic, Pepi, Tillman.