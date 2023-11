Bosz brengt PSV-uitblinker terug op aarde: ‘Bij hem kan écht alles nog beter’

Zondag, 26 november 2023 om 12:26 • Rian Rosendaal

Peter Bosz vindt dat Johan Bakayoko zich op diverse onderdelen nog flink kan verbeteren als vleugelaanvaller. Dat de pas twintigjarige buitenspeler zaterdagavond op bezoek bij FC Twente (0-3 winst) de hoofdrol opeiste, doet daar volgens de oefenmeester van PSV niets aan af.

Bosz ziet potentie in Bakayoko, die hij omschrijft als een 'uitzonderlijk talent'. "Als je naar zijn fysiek kijk en als je ziet hoe technisch hij is. Ik kijk er altijd naar of de balaannames goed zijn en die zijn bij Johan goed. Hij is dreigend in de een-tegen-een en heeft ook een goede voorzet", zei de PSV-coach op de aansluitende persconferentie, bijgewoond door Voetbalzone.

"Hij heeft heel veel voor zo'n speler, maar het is nog lang niet goed genoeg. Bij hem kan écht alles nog beter", tempert Bosz de euforie rondom de nog jonge en onervaren Bakayoko, tegen Twente dus een van de beste spelers aan de kant van PSV. Hij scoorde, tekende voor een assist en gaf de voorzet op Hirving Lozano bij de eigen goal van Robin Pröpper.

Bosz is niet louter kritisch over zijn aanvaller. Volgens hem is Bakayoko enorm verbeterd in het vrijlopen, waar in het begin van dit seizoen extra op is getraind. "Hij wilde de bal uit stilstand aannemen, maar dat deden ze zelfs in mijn tijd als speler al niet meer", zei de trainer met een glimlach op zijn gezicht.

De keuzeheer van de koploper uit Eindhoven geniet van de samenwerking met Bakayoko. "Het is een fijne jongen om mee te werken en hij pakt de dingen goed op. Johan moet nog een heleboel leren, maar dat is ook helemaal niet erg als je twintig bent. Hij is al ongelofelijk ver, maar het moet nóg beter."

Niet te snel weg

Bosz hoopt dat Bakayoko de tijd neemt om zich te ontwikkelen en niet overhaast besluit om PSV te verlaten, mocht er een fraaie aanbieding uit het buitenland komen. De trainer was dan ook blij dat de vleugelaanvaller afgelopen zomer niet gevoelig was voor de interesse uit de Premier League.

Een grote competitie komt vanzelf wel weer in beeld, zo oordeelt Bosz. "Hij speelt nu in een goed elftal en om de prijzen. Dat brengt druk met zich mee. Het is móéten en niet mogen. Ik denk dat dat heel goed voor Johan is."