Boskamp vol lof over ‘goed ventje’: ‘Hoop persoonlijk dat hij naar Ajax gaat’

Zaterdag, 5 augustus 2023 om 23:06 • Jordi Tomasowa

Jan Boskamp zou het toevoegen van Wesley Sneijder aan de staf van Ajax-trainer Maurice Steijn toejuichen. Vorige maand werd bekend dat de recordinternational van Oranje bij directeur voetbalzaken Sven Mislintat in beeld is voor een functie bij de Amsterdammers. Boskamp is ervan overtuigd dat Sneijder van meerwaarde kan zijn voor Ajax.

Sneijder liet afgelopen woensdag tegenover ESPN weten dat Ajax voor hem een rol als assistent-trainer van Steijn voor ogen heeft. Boskamp en Sneijder werkten het afgelopen seizoen regelmatig samen als analist bij RTL7. “We hebben een hele toffe groep. Even kijken wat Wes gaat doen, ik weet niet of hij naar zijn club gaat. Persoonlijk hoop ik dat hij naar Ajax gaat, die gozer heeft zóveel verstand van voetbal", zegt Boskamp in gesprek met Veronica Offside.

Sneijder heeft zijn liefde voor Utrecht nooit onder stoelen of banken geschoven en dat werd hem niet in dank afgenomen door de fanatieke supportersgroep van Ajax. Onlangs ontstond er wrijving tussen beide partijen nadat duidelijk werd dat de oud-middenvelder werd gelinkt aan een rol binnen de club, echter heeft Sneijder inmiddels een verzoenend gesprek gehad met de F-Side. “Bepaalde supporters hebben lopen zeiken, maar hij is gewoon puur Ajacied", geeft Boskamp aan. “Net als ik een Feyenoorder ben, is hij een Ajacied. Maar als ze als een krentenbol spelen dan zegt hij dat ook, dat wordt hem niet altijd in dank afgenomen.”

Boskamp is lovend over Sneijder en weet zeker dat de voormalig middenvelder van toegevoegde waarde zal zijn indien Ajax hem aanstelt als assistent-trainer van Steijn. “Hij heeft geloof ik 150 keer voor de nationale ploeg gespeeld (134 keer, red.). En zijn uitstraling, als hij wat zegt op tv dan staat het de volgende dag in de kranten. Iedereen hangt aan zijn lippen. Het is echt een heel goed ventje.”