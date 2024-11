Borussia Dortmund wil 25 miljoen neerleggen om tweetal PSV’ers in te lijven

Bij Borussia Dortmund gaat het onder trainer Nuri Sahin nog niet van een leien dakje. In de competitie staat het op een teleurstellende zevende positie en daarom kijkt de directie nu al voorzichtig vooruit naar de zomerse transferperiode. BILD meldt dat de club momenteel zijn oog laat vallen op een tweetal PSV’ers.

Olivier Boscagli zou hoog op het lijstje staan in Dortmund. De Franse centrumverdediger beschikt over een aflopend contract in Eindhoven, waardoor meerdere clubs uit verschillende topcompetities in Europa achter hem aanzitten. Brighton & Hove Albion was afgelopen zomer al concreet, maar PSV liet Boscagli toen niet zomaar gaan.

Of het al van een winters vertrek gaat komen is de vraag. Boscagli heeft al duidelijk gemaakt zijn aflopende verbintenis bij PSV niet te willen verlengen. Nu PSV toch geen grote transfersom voor hem kan vragen, is het maar de vraag of Earnest Stewart de 26-jarige linkspoot in de winter al wil laten gaan.

BILD meldt dat het voor Dortmund ook niet noodzakelijk is om Boscagli in de winter al vast te leggen. De club zou niet overlopen van de financiële middelen, waardoor een zomerse transfervrije overstap gunstiger zou zijn.

Wie ook in de belangstelling staat van Dortmund, is Ricardo Pepi. De 21-jarige Amerikaan is de laatste weken aardig op dreef bij PSV en dat is ook bij de grote clubs in het buitenland niet onopgemerkt gebleven. Donderdagnacht maakte hij tevens het winnende doelpunt voor de Verenigde Staten in de 0-1 overwinning op Jamaica.

Pepi ligt nog tot medio 2028 vast in het Philips Stadion. Wel heeft de goaltjesdief al meerdere malen aangegeven toe te zijn aan meer speeltijd, waardoor een vertrek steeds meer tot de mogelijkheden behoort. “Om eerlijk te zijn is het een lang anderhalf jaar waarin ik geduldig moet zijn”, vertelde Pepi na de wedstrijd tegen Jamaica op de persconferentie.

Dortmund zou serieuze interesse hebben in de spits, die volgens BILD komende zomer zo’n 25 miljoen euro moet kosten. De Duitse grootmacht is niet de enige die de situatie van Pepi nauwlettend in de gaten houdt. De geruchten gaan ook dat onder meer Liverpool en Atlético Madrid geïnteresseerd zijn.