Borussia Dortmund weet dankzij trefzekere spitsen eindelijk weer wat winnen is

Borussia Dortmund heeft zaterdag zijn eerste Bundesliga-zege sinds 22 december geboekt. De geplaagde topclub won dankzij treffers van Serhou Guirassy en Maximilian Beier met 1-2 van FC Heidenheim en stijgt dankzij die driepunter naar de tiende plaats. Heidenheim staat op de uiterst zorgwekkende zestiende plaats.

Bij een duel op de middenlijn gooide Jamie Gittens zijn lichaam handig in de strijd, waardoor hij weg kon draaien van directe tegenstander Omar Traoré. Zonder de rechtsback van Heidenheim in zijn buurt sprintte Gittens richting de achterlijn, waarna diens voorzet door Guirassy in de handen van goalie Kevin Müller werd gekopt.

Na een klein half uur spelen was het alsnog raak voor de bezoekers. Een hoekschop van Julian Brandt belandde bij Waldemar Anton, die alle tijd en ruimte kreeg om door te geven op Guirassy. De spits was slechts een paar meter van het Heidenheim-doel verwijderd en liet Müller volstrekt kansloos: 0-1.

Bij Heidenheim was Budu Zivzivadze veruit de gevaarlijkste man. De Georgiër probeerde het voor en na de openingstreffer, maar in beide gevallen belandde zijn schot niet tussen de palen. Dortmund-goalie Gregor Kobel moest eenmaal in actie komen, op een poeier van Frans Krätzig.

Halverwege de tweede helft slaagde Dortmund erin de voorsprong te verdubbelen. Marcel Sabitzer dribbelde de vijandelijke helft op en bezorgde de bal via Gittens bij de mee opgekomen Ramy Bensebaini, wiens voorzet werd binnengelopen door Beier: 0-2.

Heidenheim knokte zich echter knap terug en wist amper een minuut na de 0-2 de aansluitingstreffer te produceren. Krätzig en Mathias Honsak gingen meerdere combinaties aan, voordat laatstgenoemde de toch al zo fraaie aanval in stijl afrondde: 1-2.

Heidenheim ging op jacht naar de 1-2, maar ondanks kansen voor Traoré en Patrick Mainka bleek er geen punt in te zitten voor de thuisploeg. Zodoende rekent Dortmund af met een pijnlijke reeks van vijf wedstrijden, waarin het slechts één punt behaalde. Een redelijk fraai instapmoment voor Niko Kovac, die vanaf zondag voor de groep zal staan.