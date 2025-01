Borussia Dortmund voert intern overleg en verhoogt vraagprijs voor Donyell Malen

Borussia Dortmund heeft de vraagprijs voor Donyell Malen verhoogd. Florian Plettenberg van Sky Deutschland schrijft vrijdagavond dat de Duitse club ‘minimaal dertig miljoen euro’ voor de buitenspeler wil ontvangen bij een transfer. Eerder deze week meldde BILD nog dat Dortmund ‘zeker’ akkoord zou gaan met een transfersom tussen de 25 en 30 miljoen euro.

Aston Villa bracht deze week tot twee keer toe een bod uit op Malen. Het eerste bedroeg zestien miljoen euro plus bonussen, het tweede achttien miljoen euro plus bonussen. Dat was echter niet genoeg.

“Borussia Dortmund heeft duidelijke verwachtingen wat betreft het transferbedrag dat Donyell Malen moet opleveren”, meldt Plettenberg vrijdagavond op X. “Sky weet dat er intern is besloten dat Borussia Dortmund minimaal dertig miljoen euro eist.”

“Het laatste bod van Aston Villa van achttien miljoen euro plus bonussen is verre van genoeg. Als voorbeeld gebruikt Dortmund Ian Maatsen, voor wie Aston Villa deze zomer maar liefst 45 miljoen euro betaalde.”

BILD meldde woensdagmiddag al dat Malen ‘liever vandaag dan morgen’ wil vertrekken bij die Borussen. Zijn contract loopt nog tot medio 2026.

Sebastian Kehl, technisch directeur van Dortmund, liet vrijdag aan het Duitse persbureau dpa weten dat er naast Aston Villa ook nog andere clubs op het vinkentouw zitten voor Malen. Naar verluidt is in ieder geval ook FC Barcelona geïnteresseerd.

Malen kwam dit seizoen tot dusver twintig keer in actie voor de Duitsers. De ex-PSV’er was verantwoordelijk voor vijf goals en één assist. Transfermarkt schat zijn marktwaarde in op 28 miljoen euro.