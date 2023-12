Borussia Dortmund verweert zich kranig met tien man, maar verliest van Leipzig

Borussia Dortmund heeft een nederlaag moeten slikken in de Bundesliga. De ploeg van trainer Edin Terzic moest in het eigen Signal Iduna Park het hoofd buigen voor RB Leipzig: 2-3. Dortmund kwam al vroeg in de problemen, nadat Mats Hummels een rode kaart kreeg. Na een eigen doelpunt van Ramy Bensebaini trok Niklas Süle de stand gelijk, waarna er na de 1-3 van Youssouf Poulsen nog een zinderend slot volgde. Het mocht echter niet baten voor die Schwarzgelben. Dortmund staat slechts vijfde, op vier punten van nummer vier Leipzig.

Aan de kant van Dortmund had Terzic andermaal geen basisplaats in huis voor Donyell Malen. De oefenmeester koos ervoor om Marco Reus hangend op rechts op te stellen. Spits van dienst was zoals verwacht Niclas Füllkrug. Bij Leipzig stond er wel een Oranje-international in het veld: Xavi Simons. Hij moest met Christoph Baumgartner voor de creatieve ideeën zorgen, achter voormalig Vitesse-ster Loïs Openda.

Dortmund kwam na een klein kwartier spelen in grote problemen. Openda was Hummels te snel af en laatstgenoemde haalde de Belg onderuit. Scheidsrechter Sven Jablonski trok de rode kaart voor Hummels en wees naar de stip. De overtreding bleek echter enkele centimeters buiten de zestien te zijn begaan. Simons ontfermde zich over de vrije trap en schoot die tegen Emre Can aan.

Met Süle inmiddels in het veld als vervanger van Jamie Bynoe-Gittens konden die Roten Bullen even later alsnog juichen. Een hoekschop belandde op het hoofd van Bensebaini, die de bal ongelukkig achter Gregor Kobel werkte: 0-1. Desondanks wist Leipzig niet door te drukken.

Op slag van rust kwam Dortmund plots enkele keren gevaarlijk voor het doel van Leipzig. Nadat Thomas Meunier en Salih Özcan niet wisten te scoren, tekende Süle ogenblikken later alsnog voor de gelijkmaker. Een voorzet van Julian Brandt kwam terecht bij de tweede paal, waar Süle beheerst binnenwerkte: 1-1.

Tien minuten na rust vond Leipzig wat ruimte om aan te vallen en daar maakte het optimaal gebruik van. Simons ging op weg het doel, maar draaide de verkeerde kant op en leek de mogelijkheid zo te verspelen. Baumgartner kreeg echter een nieuwe kans en hij wist wel raad met de geboden mogelijkheid: 1-2. Leipzig was in de fase daarna dreigend, maar onder meer Openda en Baumgartner hadden het vizier niet op scherp staan.

Met een marge van één was er nog niets beslist en invaller Benjamin Sesko was bijna de schlemiel van Leipzig. De Sloveen toucheerde een indraaiende vrije trap van Dortmund en zag de bal maar ternauwernood naast gaan. Terzic zette Giovanni Reyna en Malen in als troeven in een poging toch nog een resultaat te bewerkstelligen. Dortmund drong aan, waardoor het ruimtes weggaf en invaller Poulsen zag scoren: 1-3.

Dortmund gaf nog steeds niet op en kwam terug tot 2-3 via een kopbal van Füllkrug, waarna Süle nog zeer dicht bij de 3-3 kwam. De centrumverdediger moest toezien hoe zijn poging maar centimeters naast ging. Ook Reyna probeerde het nog, met een fraai afstandsschot, maar Janis Blaswich had een prima antwoord in huis. Het bleek het laatste serieuze gevaar van de wedstrijd te zijn.

Leipzig weer op voorsprong ??

Belangrijk aandeel voor Xavi Simons. Hij schiet op goal en Baumgartner weet de rebound binnen te werken ?



?? https://t.co/U6TB1deoiR#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal #Bundesliga #BVBRBL pic.twitter.com/j0twZMwBZo — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) December 9, 2023

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Bayer Leverkusen 13 11 2 0 27 35 2 Bayern München 13 10 2 1 30 32 3 VfB Stuttgart 13 10 0 3 18 30 4 RB Leipzig 14 9 2 3 19 29 5 Borussia Dortmund 14 7 4 3 5 25 6 TSG Hoffenheim 14 7 2 5 4 23 7 Eintracht Frankfurt 14 5 6 3 8 21 8 SC Freiburg 14 6 3 5 -6 21 9 FC Augsburg 14 4 5 5 -4 17 10 Borussia Mönchengladbach 14 4 4 6 -3 16 11 VfL Wolfsburg 14 5 1 8 -7 16 12 Werder Bremen 14 4 2 8 -7 14 13 Heidenheim 14 4 2 8 -9 14 14 VfL Bochum 14 2 7 5 -14 13 15 1. FC union Berlin 13 3 1 9 -13 10 16 1. FC Köln 13 2 3 8 -14 9 17 Darmstadt 98 14 2 3 9 -20 9 18 FSV Mainz 05 13 1 5 7 -14 8

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties