Borussia Dortmund verspeelt ook punten zonder Nuri Sahin; RB Leipzig komt knap terug tegen Bayer Leverkusen

Borussia Dortmund heeft zaterdagmiddag in de Bundesliga niet weten te winnen van Werder Bremen. Ondanks het ontslag van trainer Nuri Sahin afgelopen week, werd er in eigen huis teleurstellend met 2-2 gelijkgespeeld. Dat was mede het gevolg van een vroege rode kaart voor Nico Schlotterbeck. Tegelijkertijd kwam RB Leipzig knap terug van een 0-2 achterstand tegen Bayer Leverkusen: 2-2.

Borussia Dortmund - Werder Bremen 2-2

Dortmund moest na iets meer dan tien minuten al een noodgedwongen wissel doorvoeren, aangezien Felix Nmecha geblesseerd raakte na een duel met Marco Grüll. De Duitse middenvelder werd vervangen door Marcel Sabitzer. De Oostenrijker zag vervolgens hoe Schlotterbeck na twintig minuten spelen met een rode kaart van het veld werd gestuurd.

De verdediger van die Borussen gaf Grüll een licht duwtje op de rand van het zestienmetergebied. Schlotterbeck ontnam de spits van Bremen volgens scheidsrechter Christian Dingert een scoringskans en moest daarom naar de kleedkamer. Heel veel impact had die rode kaart niet direct, aangezien de thuisclub zeven minuten later op voorsprong kwam.

Serhou Guirassy was de man van de goal, Julian Brandt de man van de assist. Julian Ryerson gaf een voorzet richting de tweede paal, waar Brandt stond opgesteld. De rechtspoot volleerde de bal terug richting het doel, waarna Guirassy alleen zijn hoofd tegen de bal hoefde te zetten om te scoren: 1-0.

Na rust duurde het slechts zes minuten voordat de tweede treffer in het net lag. Marco Friedl tikte een lage voorzet van Guirassy per ongeluk in zijn eigen doel: 2-0. Bremen deed na een uur spelen iets terug via Leonardo Bittencourt, die met een heerlijke knal in de bovenhoek de spanning in de wedstrijd terugbracht: 2-1.

Twintig minuten voor tijd viel ook nog de 2-2. Marvin Duksch deed zijn jeugdliefde pijn na een uitstekende pass van Jens Stage. Zo blijft Dortmund ook zonder de afgelopen week ontslagen trainer Sahin punten verspelen.

RB Leipzig - Bayer Leverkusen 2-2

Xavi Simons stond in de basis bij Leipzig, waar Lutsharel Geertruida op de bank begon. Ook bij Leverkusen een Nederlander die het moest doen met een reserverol: Jeremie Frimpong.

Florian Wirtz was de man van de eerste helft. Na een prachtige actie en slalom raakte de aanvallende middenvelder in de achttiende minuut de paal, waarna Patrik Schick uit de rebound alsnog scoorde: 0-1. Tien minuten voor tijd schoof Aleix García de 0-2 binnen, na een balherovering en klaarleggen van Wirtz.

Met een prachtige vrije trap via de onderkant van de lat tekende David Raum vlak voor rust voor de 1-2. Daarna was Leverkusen meerdere keren dicht bij de 1-3, onder meer via Exequiel Palacios (bal van lijn gehaald door Raum) en Wirtz (paal). Die missers kwamen Leverkusen duur te staan, want vlak voor tijd kopte Edmond Tapsoba de 2-2 in eigen doel.