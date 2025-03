Borussia Dortmund lijkt naast Nederlandse speler te grijpen: 'Ik praat met andere club'

Ezechiel Banzuzi wordt gevolgd door diverse clubs in Europa. De middenvelder van OH Leuven en Jong Oranje is ook concreet in gesprek met een club en weet nu al dat hij deze zomer van werkgever zal wisselen.

''Ik ben bij OH Leuven gebleven. Dus daar focus ik me nu volledig op'', zo benadrukt de twintigjarige middenvelder, met een contract tot medio 2026 bij de Belgische club, maandag in gesprek met ESPN.

''Maar als het goed is ga ik in de zomer vertrekken'', voelt Banzuzi er weinig voor om zijn laatste contractjaar in te gaan bij Leuven. De controleur krijgt direct de vraag of hij interesse heeft in Borussia Dortmund, de club die hem al enige tijd volgt.

''Dat is een mooie club'', erkent Banzuzi, terwijl hij in de lach schiet. ''Ik ben blij dat Dortmund interesse heeft, maar verder kan ik niks zeggen.'' De jeugdinternational is naar eigen zeggen sowieso bezig aan zijn laatste maanden in de Jupiler Pro League.

''Er zijn natuurlijk clubs met interesse. Ik ben met een club aan het praten, en het gaat de goede kant op. Dat is niet met Dortmund'', zo benadrukt de middenvelder van Jong Oranje, die vrijdag rood kreeg in de oefeninterland tegen Jong Italië.

De verslaggever van ESPN blijft het proberen, maar krijgt de naam van de desbetreffende club niet te horen. ''Ik kan er geen commentaar op geven, maar ik ben met de club in gesprek'', aldus de middenvelder die tussen 2021 en 2023 uitkwam voor NAC Breda.

''Engeland is sowieso mijn droom. Maar wat ik zeg: het gaat de goede kant op'', zo besluit Banzuzi, die is geschorst voor de oefenwedstrijd tegen Jong Roemenië van dinsdag. Lamare Bogarde, die tegen de Italianen ook rood kreeg, heeft eveneens een schorsing van één duel te pakken.