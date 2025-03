Borussia Dortmund gaat door heerlijke kopgoal Gouweleeuw opnieuw ten onder

Jeffrey Gouweleeuw heeft zaterdag een prachtige middag beleefd. De Nederlandse centrumverdediger van FC Augsburg tekende in het uitduel met Borussia Dortmund voor de enige treffer van de wedstrijd: 0-1. Gouweleeuw kopte zeer fraai raak en ziet Augsburg klimmen naar plek elf, waar het hetzelfde puntenaantal heeft (35) als nummer tien Dortmund.

Bijzonderheden:

Een perfecte vrije trap van uitgerekend Marius Wolf, ex-Dortmund, leidde de vrij verrassende voorsprong voor Augsburg in. De bal kwam aan de zijkant van de zestien terecht, waar Gouweleeuw een perfecte kopbal in huis had. Gregor Kobel was volstrekt kansloos: 0-1.

Dat Dortmund weinig in te brengen had, bleek tijdens de rust onder meer aan het ExpectedGoals: 0,21. Na een uur leek Gouweleeuw opnieuw de hoofdrol te grijpen, toen zijn inzet via Dortmund-speler Salih Özcan in het Dortmund-doel belandde. De thuisploeg werd echter gered door de buitenspelregel.

Dortmund stelde bijzonder teleur en wist de achterstand niet meer goed te maken. Twintig minuten voor tijd kreeg het zijn grootste kans op de gelijkmaker, toen Serhou Guirassy van over kopte. Het mocht niet zo zijn Dortmund, dat nu evenveel zeges als nederlagen heeft geleden in de Bundesliga dit seizoen: 10.