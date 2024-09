Borussia Dortmund boekt uiterst geflatteerde zege op sterk Club Brugge

Borussia Dortmund heeft een uiterst gelukkige zege geboekt in de Champions League. De ploeg van trainer Nuri Sahin had het in België bijzonder lastig met Club Brugge, dat uiteindelijk in de slotfase door een dubbelslag van Jamie Gittens en een penalty van Serhou Guirassy ten onder ging: 0-3.

De eerste grote kans van de wedstrijd was voor Dortmund. Een heerlijke voorzet van Julian Ryerson belandde bij de tweede paal bij Donyell Malen, die de bal niet goed raakte. Desondanks had de bal binnen kunnen vallen, alleen gebeurde dat net niet. Club had het lastig met Dortmund, dat steeds nadrukkelijker de aanval zocht.

Toch waren het de Belgen die plots meermaals bijna op 1-0 kwamen. De Duitse defensie stond tot driemaal toe in de weg, voordat Hugo Vetlesen van dichtbij keihard de lat trof. Een tegenvaller voor de Belgen, die er vooraf op rekenden niet veel kansen te zullen krijgen. Het was een korte opleving, daar Malen aan de andere kant naliet een prima overtreding te benutten. Misschien maar goed dat hij in buitenspelpositie bleek te hebben gestaan.

Net op de momenten dat Dortmund door leek te drukken, liet Club zien goed te kunnen voetballen. Zo loste Andreas Skov Olsen een prima schot, maar niet prima genoeg. Het was weer de beurt aan Dortmund, dat het probeerde via Adeyemi. De Duitser stuitte in de korte hoek op Simon Mignolet.

Skov Olsen, die afgelopen zomer nog begeerd werd door Feyenoord, liet zijn kwaliteiten meermaals zien. Zo dribbelde hij eenvoudig langs de Duitse defensie en werd zijn shoot in de korte hoek ternauwernood gekeerd door de tweede doelman van Zwitserland: Gregor Kobel.

In het uiterst vermakelijke duel in het Jan Breydelstadion kwamen beide ploegen ook na rust meermaals dicht bij de openingstreffer. Zo zette de aanvallend ingestelde linksback Christos Tzolis, ex-FC Twente, prima door aan de linkerkant en gaf een lage voorzet aan Gustaf Nilsson, die net niet tot een goed schot kwam. In de rebound was daar mede-Scandinaviër Vetlesen, die net over schoot.

Vetlesen was een plaag voor Dortmund, dat maar geen grip op de Noor kreeg. Het jeugdproduct van Stabaek stond op randje zestien toen hij een schot loste en Brugge opnieuw bijna in vervoering bracht. Kobel liet echter zien dat er niet voor niets vragen worden gesteld bij zijn reserverol bij de nationale ploeg.

Na alle prachtige aanvallen die de wedstrijd produceerde was de uiteindelijke onvermijdelijke treffer vrij lelijk. Jamie Gittens werd bereikt aan de linkerkant en zag dat Mignolet kansloos was, toen de inzet van de Engelsman via twee Club-spelers binnenviel in de bovenhoek: 0-1. Julian Brandt liet na de 0-2 te maken, waarna Gittens alsnog voor de tweede treffer van de avond zorgde. Opnieuw vond hij de verre hoek, ditmaal was er van geluk geen sprake. Guirassy maakte er vanaf de stip nog 0-3 van.