Borst doet oproep: ‘Zaag hem finaal af, want hij pakt gewoon zijn geld bij Ajax’

Hugo Borst vindt Borna Sosa totaal ongeschikt voor Ajax, zo maakt hij maandag duidelijk tijdens de uitzending Veronica Offside. De journalist roept zijn collega’s ‘met autoriteit’, Wim Kieft en Andy van der Meijde, op om de Kroatische linksback verbaal aan te pakken.

Tijdens het programma toont presentator Wilfred Genee beelden van de persconferentie van trainer John van ‘t Schip, die na afloop van het verloren duel met sc Heerenveen (3-2) benadrukte dat de linksbackpositie een zorgenkindje is bij Ajax.

“Het blijft een positie waar we problemen hebben. De ene week hebben we Martha en de andere week weer Sosa”, zei de oefenmeester van de Amsterdammers, die wel een mogelijke verklaring voor het mindere spel van Sosa bij Ajax gaf. “Misschien is hij het niet gewend. Hij heeft altijd gespeeld in een vijfmansverdediging.”

“Ondertussen is dat ook geen excuus meer, want bij Kroatië speelt hij ook in een team met vier spelers achterin. Bij ons heeft hij tegen AEK Athene (3-0 winst) goed gespeeld en ook tegen PSV was hij goed”, zei Van ‘t Schip.

Na het zien van de beelden van de persconferentie laat Borst blijken zeer kritisch te zijn op Sosa. “Echt waar, één van jullie moet Sosa nu finaal afzagen. Ik heb geen autoriteit, want ik heb nooit goed gevoetbald.”

“Sosa! Hoe hij er gewoon bij staat. Die heeft er toch gewoon geen zin in? Die zit toch gewoon zijn geld te pakken?”, vraagt Borst zich hardop af. Toch heeft de journalist respect voor een kwaliteit van Sosa. “Hij heeft een heerlijke voorzet, ik kan niet anders zeggen.”

De linksachter kwam afgelopen zomer voor acht miljoen euro over van VfB Stuttgart. De Kroaat werd op de slotdag van de transfermarkt door de inmiddels ontslagen Sven Mislintat aan de selectie toegevoegd.

