Boris van Schuppen beëindigt bijzondere reeks en helpt FC Eindhoven aan ruime overwinning

FC Eindhoven heeft met grote overtuiging de derde overwinning van het seizoen geboekt. Op bezoek bij TOP Oss was de ploeg van Maurice Verberne aardig op schot en werd het uiteindelijk 0-4.

Bijzonderheden:

Vijf minuten voor rust zette Leonel Miguel een oliedomme tackle in op Rangelo Janga, die daarmee een strafschop verdiende voor Eindhoven. Boris van Schuppen nam wederom zijn verantwoordelijkheid en schoot de bal hard en hoog in de linkerhoek. Daarmee komt er een einde aan zijn reeks van panenka’s: de laatste vier strafschoppen nam hij allemaal op die manier.

In de tweede helft buitte Eindhoven het overwicht verder uit. Luuk Verheij verdubbelde meteen na rust de voorsprong met een van richting veranderd schot. Tien minuten later gooide Janga op aangeven van Van Schuppen de wedstrijd in het slot.

De verdediging van TOP lag in het restant van de tweede helft meerdere malen helemaal open. Het kwam bij een schot op de paal van Sven Simons nog goed weg, al volgde meteen daarna alsnog de onvermijdelijke 0-4 via Sven Blummel. De ploeg van Sjors Ultee kon er niks meer tegenover stellen en bleef voor de vierde wedstrijd op rij zonder doelpunt.

TOP Oss - FC Eindhoven 0-4

41’ 0-1 Boris van Schuppen (penalty)

48’ 0-2 Luuk Verheij (assist: Sven Blummel)

57’ 0-3 Rangelo Janga (assist: Boris van Schuppen)

72’ 0-4 Sven Blummel (assist: Achraf El Bouchataoui)