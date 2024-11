Bondscoach van Mexico wordt met voorwerp geraakt en verlaat het veld met bebloed hoofd

Javier Aguirre, de bondscoach van Mexico, is na het uitduel in de Nations League met Honduras (2-0) met een voorwerp op zijn hoofd geraakt. De 65-jarige oefenmeester liep met een bebloed hoofd van het veld.

Op beelden is te zien hoe Aguirre naar Reinaldo Rueda, de bondscoach van Honduras, loopt en er vanaf de tribune veel voorwerpen in zijn richting worden gegooid. Eén voorwerp, wat op een flesje of blikje lijkt, raakt hem bovenop zijn hoofd.

Klik op de tweet, dus niet op de video, om de video op X te bekijken.

Aguirre loopt gewoon door, wijst even kort naar zijn hoofd en geeft Rueda een hand. Tijdens het gesprek met zijn collega stroomt het bloed al uit zijn hoofd. De Mexicaan wordt vervolgens geholpen door omstanders, die wat water over zijn hoofd gooien.

Aguirre wordt verzorgd door iemand van de Mexicaanse medische staf terwijl hij richting de tunnel loopt en handen schudt met spelers van de tegenpartij.

De bondscoach wilde na afloop niet veel woorden vuilmaken aan het incident. “Ik moet Honduras feliciteren en proberen onze teamgeest te verbeteren. Het heeft geen zin om over de rest te praten, want het is voetbal en ik ben niet iemand die klaagt.”

Woensdag staat de return tegen Honduras op het programma voor de Mexicanen. Als de 2-0 achterstand wordt weggepoetst, plaatst de ploeg van Aguirre zich voor de halve finale van de Nations League.