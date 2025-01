Boëtius wijst suggestie Hendriks over mogelijk interessante club direct af: 'Dat doe ik niet'

Jean-Paul Boëtius zit het niet zitten om zijn loopbaan te vervolgen in de Keuken Kampioen Divisie. De momenteel clubloze vleugelaanvaller, die dinsdag nog 'nee' kreeg te horen van Almere City FC, vindt dat hij in zijn laatste jaren als profvoetballer op een hoger niveau hoort te spelen.

Presentatrice Hélène Hendriks brengt Boëtius dinsdag in De Oranjewinter in verband met De Graafschap, dat in Marinus Dijkhuizen een nieuwe hoofdcoach heeft. De voormalig Feyenoorder ziet zichzelf echter niet snel tweewekelijks in Doetinchem spelen.

''De KKD doe ik niet, nee'', zo benadrukt Boëtius in de dagelijkse talkshow. ''Ik heb op een bepaald niveau gespeeld en weet dat ik een bepaald niveau aankan. Ik ben nog steeds supercompetitief en droom groot.''

Jack van Gelder ziet Boëtius, die over de grens uitkwam voor FC Basel, KRC Genk, FSV Mainz 05 en Hertha BSC, nog wel een keer een buitenlands avontuur aangaan. ''Je hebt toch het shirt van Oranje gedragen. Dat is een visitekaartje. Dat weerhoudt je er niet van om naar het buitenland te gaan met je vriendin en kind.''

Boëtius kreeg in zijn periode in Duitsland tweemaal de diagnose kanker. Hij is inmiddels 'schoon' verklaard, maar nog steeds niet aan de slag bij een club. Hij trainde mee bij Feyenoord Onder 21, Sparta Rotterdam, sc Heerenveen en Almere City FC, maar in geen enkel geval werd een contract uitgedeeld.

''Dit is misschien een moeilijke vraag. Maar denk je dat clubs toch in het achterhoofd houden dat je ziek bent geweest?'', wil Hendriks tot slot weten van Boëtius.

''Het zou kunnen. Maar ik ben niet besmettelijk'', aldus de buitenspeler met een kwinkslag. Om daarna serieus te antwoorden. ''Het zou kunnen inderdaad. Maar als je je afvraagt hoe ik er fysiek voor sta, kan ik het je zo laten zien.''