'Bod van Feyenoord afgewezen door Valencia, dat forse vraagprijs hanteert voor Yarek Gasiorowski'

Feyenoord is nog ver verwijderd van de vraagprijs van Valencia voor Yarek Gasiorowski, zo meldt Nacho Sanchis namens Relevo. De Rotterdammers zouden een bod hebben uitgebracht dat niet hoger ligt dan vijf miljoen euro. Valencia wil tien miljoen euro ontvangen voor de twintigjarige linkspoot.

Gasiorowski wil het liefst bij Valencia blijven, maar áls hij moet vertrekken is Feyenoord een ‘interessante optie’, klinkt het. De onderhandelingen gaan ondanks het afgewezen bod van de Rotterdammers door.

De centrale verdediger wil aan spelen toekomen en dat lukte dit seizoen niet altijd bij Valencia. Gasiorowski kwam tot 1240 speelminuten, verdeeld over 19 wedstrijden. Hij stond twaalf keer in de basis.

De Spanjaard is een centrale verdediger, maar kan eventueel ook als linksback uit de voeten. Gasiorowski is bij Feyenoord in beeld als opvolger van Dávid Hancko, die op korte termijn naar Al-Nassr in Saudi-Arabië lijkt te vertrekken.

Gasiorowski komt uit de jeugd van Valencia en maakte vorig seizoen zijn debuut in de hoofdmacht. De teller staat tot dusver in totaal op 35 wedstrijden. De jeugdinternational van Spanje ligt nog tot medio 2027 vast in Valencia.