Bobby Adekanye gaat Go Ahead Eagles verlaten voor nieuw avontuur in het buitenland

Het is goed mogelijk dat Bobby Adekanye zijn laatste wedstrijd voor Go Ahead Eagles heeft gespeeld. Dat zegt trainer Paul Simonis in gesprek met Voetbal International. Transferjournalist Mounir Boualin wist eerder deze week al te melden dat de 25-jarige aanvaller kan tekenen bij Amed SK.

Adekanye zit vrijdagavond al niet meer bij de wedstrijdselectie van Go Ahead Eagles, dat op bezoek gaat bij Fortuna Sittard. “Bobby wil graag weg en het is voor hem ook een goed moment om te gaan”, aldus Simonis.

De pijlsnelle buitenspeler kreeg tijdens het trainingskamp van Go Ahead Eagles in Spanje een onnodige rode kaart. Simonis was echter blij met zijn reactie. “Het was een domme rode kaart, maar de boete die ervoor staat, heeft hij wel zelf verdubbeld. Hij bood zijn excuses aan en was schuldbewust.”

“Dat siert hem als mens, maar het is voor beide partijen goed als hij zijn vleugels uitspreidt”, besluit Simonis. Het contract van Adekanye in Deventer loopt na dit seizoen af, maar hij zal dus eerder vertrekken.

Go Ahead Eagles nam Adekanye in de zomer van 2022 transfervrij over van Lazio. De linkspoot kende een goed debuutseizoen in de Adelaarshorst met zes doelpunten en vier assists, maar wist dat rendement niet voort te zetten.

Na 81 officiële wedstrijden, 7 doelpunten en 11 assists is het tijd voor een nieuw avontuur. Adekanye lijkt te vertrekken naar Amed, de nummer negen op het tweede niveau in Turkije. Daarmee voegt hij een nieuw land toe aan zijn cv.

Adekanye was eerder al actief in Spanje, Engeland en Italië. Bij Amed SK wordt de avonturier teamgenoot van Bredanaar Ömer Bayram.