Boadu verlaat Monaco wederom op huurbasis en gaat spelen in andere topcompetitie

Myron Boadu speelt dit seizoen op huurbasis bij VfL Bochum, zo meldt Mike Verweij namens De Telegraaf. De 23-jarige spits van AS Monaco ondergaat donderdagavond zijn medische keuring in Duitsland en wordt naar verwachting vrijdag gepresenteerd. Sky Sport meldt dat Bochum een optie tot koop heeft bedongen van tien miljoen euro.

Boadu hoopt zijn carrière in Duitsland nieuw leven in te blazen. Ook dit seizoen had de Amsterdammer weinig tot geen zicht op speeltijd bij Monaco. Boadu werd in februari nog door de Fransen verhuurd aan FC Twente, waar hij in elf wedstrijden verantwoordelijk was voor drie doelpunten.

Een langer verblijf in Enschede zat er niet in voor de aanvalsleider, die nu dus zijn heil gaat zoeken bij Bochum. Daar treft Boadu landgenoot Dani de Wit, terwijl ook onder anderen Matus Bero en Maximilian Wittek (beiden ex-Vitesse) onder contract staan bij de ploeg van trainer Peter Zeidler.

Bochum eindigde vorig seizoen op de zestiende plaats in de Bundesliga, maar overleefde de play-offs om promotie/degradatie en komt deze campagne dus wederom uit op het hoogste niveau van Duitsland. Thomas Letsch, die ook een verleden heeft bij Vitesse, werd in april overigens verantwoordelijk gehouden voor de sportieve situatie van de club. Hij moest het veld ruimen.

Met zijn vertrek naar Bochum komt er in ieder geval voorlopig wederom een einde aan het avontuur van Boadu bij Monaco. Een onverdeeld succes is zijn dienstverband in Frankrijk nooit geworden. De enkelvoudig international werd in de zomer van 2021 voor zeventien miljoen euro overgenomen van AZ, maar wist geen onbetwiste basisspeler te worden.

De teller staat op 68 wedstrijden, 10 treffers en 2 assists voor Boadu in het shirt van Les Rouge et Blanc. De spits ligt nog tot medio 2026 vast in Monaco, maar het is dus de vraag of hij nog terugkeert na zijn verhuurperiode bij Bochum. Transfermarkt schat zijn marktwaarde momenteel in op vijf miljoen euro.

