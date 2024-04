Blunder van Ramaj kost Ajax in blessuretijd zege op Go Ahead Eagles

Ajax heeft donderdagavond in blessuretijd een overwinning verspeeld tegen Go Ahead Eagles. De Amsterdammers gingen dankzij een weergaloos doelpunt van Anton Gaaei lange tijd aan de leiding, maar in minuut 90+2 kwamen de bezoekers op gelijke hoogte. Diant Ramaj grabbelde toen hij een simpele voorzet wilde vangen, waarna Bas Kuipers binnenschoot: 1-1. Ajax blijft vijfde in de Eredivisie, maar heeft nog slechts twee punten voorsprong op NEC. Go Ahead staat op plek zeven vier punten achter Ajax.

Chuba Akpom ontbrak verrassend bij Ajax, dat ook Brian Brobbey en Steven Berghuis al langere tijd moet missen. Steven Bergwijn begon daarom voor de gelegenheid als centrumspits, met Kristian Hlynsson en Mika Godts op de vleugels.

De eerste speldenprik kwam na een kwartier van Bobby Adekanye. De rechtsbuiten van Go Ahead, die een verleden heeft bij Ajax, kreeg na een goede dribbel binnendoor een behoorlijke schietkans, maar schoot heel ver over.

????????! Anton Gaaei neemt de bal op de pantoffel en schiet snoeihard raak ??#ajagae — ESPN NL (@ESPNnl) April 4, 2024

Enkele minuten later bezorgde Gaaei de bal met een fantastische voorzet over grote afstand precies tot bij Bergwijn. De aanvaller zag zijn intikker met rechts, waar een poging met links meer voor de hand lag, net naast gaan.

Gaaei bleef zich in aanvallend opzicht mengen. In de 24ste minuut was het raak voor de rechtervleugelverdediger, die voor het eerst scoorde namens Ajax. De Deense vleugelverdediger werd op maat bediend door een voorzet vanaf de achterlijn van Mika Godts. Gaaei twijfelde niet en nam de bal ineens uit de lucht op de pantoffel, met een weergaloze goal tot resultaat. De bal plofte in de kruising binnen: 1-0.

Go Ahead kreeg na een klein half uur een gevaarlijke kopkans voor Willum Thór Willumsson, waarna Ajax direct counterde. Bergwijn kwam gevaarlijk door, maar Jeffrey de Lange kon redding brengen. In de laatste minuut van de eerste helft liet ook Godts zich gelden. De linksbuiten van Ajax probeerde het met een schot in de verre hoek, dat op de paal eindigde.

Na een uur spelen besloot Van 't Schip om de dreigend spelende Godts te wisselen voor middenvelder Kian Fitz-Jim. Het waren voor laatstgenoemde, die teruggeroepen werd van een uitleenbeurt bij Excelsior, zijn eerste minuten namens Ajax dit seizoen.

Veel kansen waren er in de tweede helft niet voor beide ploegen. Tahirovic schoot in de 67ste minuut na opzijleggen door Fitz-Man naast. Aan de overzijde werd Go Ahead even later gevaarlijk met een slim genomen hoekschop. Bij de eerste paal voorkwam Ajax-verdediger Ahmetcan Kaplan met een cruciale ingreep een rake intikker van Mats Deijl.

Gaaei kreeg twee minuten voor tijd een publiekswissel. De Deen ging onder luid gejuich van de Johan Cruijff ArenA van het veld. Ajax gaf weinig weg in de slotfase, maar het ging in de blessuretijd toch mis voor de hoofdstedelingen.

Go Ahead Eagles pakt een punt tegen Ajax. In de blessuretijd laat Diant Ramaj de bal los en schiet Bas Kuipers binnen!#ajagae — ESPN NL (@ESPNnl) April 4, 2024

Ramaj kwam ver uit zijn doel om een voorzet weg te plukken, maar tastte half mis. De bal bleef op de grond liggen, waarna Kuipers er als de kippen bij was om binnen te schieten. Jorrel Hato zat op de doellijn nog aan de bal, maar kon een goal van de ex-Ajacied niet voorkomen: 1-1.

Ramaj claimde een overtreding van Finn Stokkers, die volgens scheidsrechter Marc Nagtegaal niets verkeerd deed bij het luchtduel. Ook VAR Joey Kooij kwam tot dat besluit, waardoor de treffer bleef staan. Ramaj kreeg een verband om zijn arm, waarmee hij de laatste minuten uitspeelde.

