Blunder van het jaar? Tijdrekkende doelman beleeft totale nachtmerrie

Woensdag, 29 november 2023 om 14:13 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 14:36

Barnsley en Wycombe Wanderers leken dinsdagavond op een doelpuntloos gelijkspel af te stevenen in de Engelse League One, tot de doelman van de bezoekers een enorme blunder beging. De Poolse sluitpost Max Stryjek wilde in blessuretijd tijdrekken, maar zag dit totaal verkeerd uitpakken.

Tevreden zijn met een punt is niet altijd de beste aanpak, zo ondervond Stryjek dinsdagavond. De 27-jarige keeper kreeg in de 91ste minuut de bal in bezit via een scheidsrechtersbal, waarna hij besloot tijd te rekken.

Nadat Barnsley-spits Sam Cosgrove op hem afliep, pakte hij de bal met zijn handen op om deze na een klein zetje van Cosgrove plotseling los te laten. De aanvaller van Barnsley kon Stryjek zo de bal ontfutselen en de winnende treffer binnenschuiven: 1-0.

Scheidsrechter Darren Drysdale keurde de treffer goed, tot grote ontsteltenis van Stryjek. De doelman kreeg een gele kaart, net als twee ploeggenoten. Voor verdediger Harry Boyes betekende het zijn tweede gele kaart, waardoor Wycombe het competitieduel tot overmaat van ramp ook nog met tien man eindigde.

Barnsley mocht door de zege drie punten bijschrijven en steeg naar de zevende plaats in de League One. Door de overwinning blijft het volop meestrijden voor promotie naar de Championship.

Matt Bloomfield, de manager van Wycombe, had er behoorlijk de pest in. "Ik heb nog nooit zo’n goal gezien als deze. De omstandigheden waren ook teleurstellend. Normaal als een aanvaller een keeper aanvalt, is het een overtreding. Al had onze doelman de bal ook gewoon vast moeten houden...”