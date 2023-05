Blind reageert live op tv op schokkend Ajax-nieuws: ‘Alles te maken met...’

Donderdag, 25 mei 2023 om 08:50 • Wessel Antes

Danny Blind heeft woensdagavond live op televisie gereageerd op het nieuws dat de voltallige bestuursraad van Ajax uiterlijk 1 september opstapt. Het voormalig lid van de Raad van Commissarissen (RvC) van de Amsterdammers was als analist te gast op Ziggo Sport. Blind, die zelf voor het belonen van de RvC is, denkt dat de onrust rondom het vergoeden van de bestuursraad alles te maken heeft met het huidige seizoen van Ajax. “Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat als Ajax ‘gewoon’ kampioen was geworden, dat dit onbesproken was gebleven.”

Blind, die in allerlei functies ruim 29 jaar aan de club Ajax verbonden was, waarvan zo’n drie jaar als commissaris, begrijpt de commotie omtrent de vergoedingen voor leden van de bestuursraad niet. “Ajax is een beursgenoteerd bedrijf met een RvC waar bepaalde verantwoordelijkheden aan vastzitten, die niet minder zijn geworden de laatste jaren, dan vind ik dat daar een vergoeding bij hoort.” Blind nam in 2021 afscheid van zijn rol binnen de RvC, om als assistent-trainer van bondscoach Louis van Gaal aan de slag te gaan bij het Nederlands elftal.

De oud-aanvoerder van Ajax denkt te weten waar de ontstane ophef vandaan komt. “Ik denk dat het alles, maar dan ook echt alles te maken heeft met de gang van zaken in dit seizoen. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat als Ajax ‘gewoon’ kampioen was geworden, dat dit onbesproken was gebleven. Er zijn natuurlijk altijd mensen voor en tegen, maar dan had het denk ik niet zo geëscaleerd als nu.” Ajax kent een teleurstellend seizoen zonder prijzen en staat momenteel op de derde plek in de Eredivisie. Indien de Amsterdammers zondag verliezen op bezoek bij FC Twente, en AZ wint van PSV, gaat het elftal van trainer John Heitinga als nummer vier zelfs de Conference League in.

Waar De Telegraaf woensdag repte over de Fluwelen Revolutie 2.0, hoopt Blind dat de schade beperkt blijft. “Ik vind dat de rijen gesloten moeten blijven, dat je dingen met elkaar moet oplossen en niet tegen elkaar moet gaan ageren. Er komen nu allerlei groeperingen die van alles en nog wat vinden. Laat Ajax nu gewoon weer zorgen dat de zaakjes op orde komen. Je mag best kritisch zijn in een seizoen wat niet goed is, waar dingen ook niet goed gegaan zijn, ook met transfers. Maar dan vind ik dit eigenlijk zonde van de energie.” Blind is overigens niet van mening dat de leden van de RvC grootverdieners moeten zijn binnen Ajax, maar stelt dat het om het principe gaat.