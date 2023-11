Blind kraakt actie van speler Feyenoord: ‘Heel ongelukkig op dit niveau’

Woensdag, 29 november 2023 om 18:44 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 19:20

Danny Blind is kritisch op Lutsharel Geertruida over diens handelen bij zijn eigen doelpunt dinsdagavond tegen Atlético Madrid. De Feyenoorder werkte ongelukkig de 0-1 tegen zijn eigen touwen, wat uiteindelijk een 1-3 nederlaag en uitschakeling in de Champions League inleidde. Daarnaast begrijpt Blind weinig van de keuze van trainer Arne Slot om de eerder succesvol gebleken 'Champions League-variant', met Ramiz Zerrouki erbij als extra middenvelder, te laten varen.

Feyenoord keek in de eigen Kuip al vrij snel tegen een 0-1 achterstand aan door het ongelukkige moment van Geertruida. De verdediger leek te schrikken van het half uitkomen van doelman Justin Bijlow, die moest toezien hoe de bal via Geertruida over zijn doellijn rolde. Atlético verdubbelde na rust de voorsprong via Mario Hermoso, waarna Mats Wieffer de spanning terugbracht. De Rotterdamse hoop op een resultaat vervloog echter al snel, daar Santiago Gimenez vlak daarna verantwoordelijk was voor het tweede Rotterdamse eigen doelpunt van de avond.

"Of er is iets geroepen door Bijlow, waardoor hij even van slag raakt...", doelt Blind op de actie van Geertruida bij het zien van de eigen goal van de verdediger. "Maar ik vind dat hem dat niet mag gebeuren. Hij moet hier gewoon nu, óf met zijn kop (wegwerken, red.), óf hij moet hem laten gaan. Hij moet weten dat er niemand meer in zijn rug zit, want hij komt vanuit die hoek." Geertruida verklaarde na afloop dat hij schrok van de aanwezigheid van Axel Witsel. "Ja... Ik vind dit er heel ongelukkig uitzien op dit niveau."

??????????! Geertruida.. ?? De aanvoerder krijgt de bal ongelukkig tegen zich aan en werkt binnen voor de Madrilenen! ??#ZiggoSport #UCL #FEYATM pic.twitter.com/x7SuZB4fCR — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) November 28, 2023

Slot verraste voor aanvang van het duel door Zerrouki niet op te stellen. De Algerijn stond in de Champions League doorgaans in de basis in de Champions League-variant van Slot, om zo meer controle op het middenveld te krijgen. Dinsdag koos de oefenmeester ervoor om niet Zerrouki, maar Yankuba Minteh op te stellen. Calvin Stengs kwam daardoor op zijn in de Eredivisie gebruikelijke nummer 10-positie terecht. Het relatief lichte middenveld van Feyenoord speelde de absolute uitblinker van de avond, Antoine Griezmann, in de kaart.

"In feite snapte ik zijn keuze niet", doelt Blind op het passeren van Zerrouki. "Hij is succesvol gebleken met de keuzes die hij hiervoor maakte in topwedstrijden. Met Zerrouki echt als verdedigende middenvelder en Wieffer daarnaast of schuin daarvoor en Timber als de pendelaar. Dan heb je Stengs op de vleugel en dan ben je wat minder kwetsbaar. Dan heb je drie echte middenvelders die kunnen lopen, pendelen en tackelen. En Stengs is bij uitstek toch een aanvaller die als middenvelder moet denken."

"Ik vind niet dat het gisteren daar aan lag, maar goed, daardoor was het middenveld toch ietsje minder ingesteld op Griezmann, die steeds tussen die linies inzakte." Presentator Wytse van der Goot vraagt zich af waarom Slot Zerrouki negentig minuten op de bank liet zitten. "Ze kwamen achter, dus dan moet je eigenlijk aanvallender gaan wisselen", antwoordt Blind.

"Maar dat hoeft niet altijd de oplossing te zijn. Je kan ook door Zerrouki ingebracht te hebben meer balans in je team krijgen en daardoor wat meer in de wedstrijd hebben kunnen komen. Dat zijn keuzes die je op dat moment maakt. En laten we eerlijk zijn, meestal maakte Slot de goede keuzes. Alleen nu pakte het verkeerd uit." Door de nederlaag komt Feyenoord na de winterstop uit in de Europa League, waarin het vorig seizoen nog tot de kwartfinale reikte.