Bjorn Meijer beleeft droomrentree voor Club Brugge na maandenlang blessureleed

Bjorn Meijer heeft woensdagavond een avond beleefd om niet snel te vergeten. De linksback lag er maandenlang uit met een slepende knieblessure, maar maakte in de Croky Cup tegen Belisia Bilzen zijn rentree. De Groninger liet zich direct gelden.

Meijer liep op 5 mei een zware knieblessure op in de Champions' Play-offs tegen Royal Antwerp. Bijna zes maanden later maakte Meijer zijn rentree op het voetbalveld in de bekerwedstrijd tegen de amateurs van Belisia Bilzen.

Na een uur voetballen, toen Club met 3-1 leidde dankzij treffers van Ferran Jutglà (2) en Zaid Romero, kwam Meijer binnen de lijnen voor Jutglà. Slechts vier minuten na zijn (r)entree schreef Meijer een assist bij. De 21-jarige linkspoot werd gelanceerd over de linkerkant en leverde de beslissende pass op Gustaf Nilsson.

Drie minuten later verscheen de naam van Meijer op het scorebord in het Jan Breydelstadion, toen hij een voorzet van Ardon Jashari binnenkopte. Vlak nadat Meijer naliet zijn tweede treffer van de avond te maken, legde hij succesvol terug op de laatste doelpuntenmaker van de avond: Michal Skóras: 6-1.

Meijer werd gekroond tot Man van de Wedstrijd en sprak na afloop met de media-afdeling van Club. “Ik ben blij weer voetballer te zijn. Ik was er echt op gebrand om vanavond mijn rentree te vieren. Voor de meeste van mijn ploeggenoten was dit geen speciale wedstrijd, maar voor mij wel want eindelijk kom ik weer aan voetballen toe."

"En dit doet enorm veel deugd. Sinds mijn blessure op het veld van Antwerp op 5 mei heb ik lang, heel lang aan de weg terug moeten timmeren. Mentaal was dit niet altijd even makkelijk, maar met de steun van mijn vriendin, mijn ouders, familie en iedereen binnen de club ben ik er toch in geslaagd terug te krabbelen. Als je dan ook nog eens kunt scoren en twee assists achter je naam krijgt, dan voelt dit zalig aan, ik ga vanavond alvast lekker slapen."

Op honderd procent van zijn kunnen zit Meijer vanzelfsprekend nog niet. “Het zijn pas mijn allereerste minuten na maandenlange revalidatie en dit tegen, met alle respect, een tegenstander van een lager niveau. Dan kun je moeilijk zeggen hoe ver je precies staat. Het wordt zaak om stap voor stap vooruitgang te boeken en dat zal nodig zijn, want Club heeft er ondertussen ook een tweetal backs bijgehaald." Meijer gaat op de linkerflank de concurrentiestrijd aan met Maxim De Cuyper en Joaquin Seys.