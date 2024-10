Bizot grijpt hoofdrol bij ruime zege Brest op Salzburg; heerlijke vrije trap bij Sparta Praag

Het Red Bull Salzburg van trainer Pepijn Lijnders heeft ook zijn tweede Champions League-duel verloren. In eigen stadion verloren de Oostenrijkers met liefst 0-4 van Stade Brest, door een absolute uitblinkersrol voor Marco Bizot en treffers van Abdallah Sima (2), Mahdi Camara en Mathias Pereira Lage. Ondertussen pakte Sparta Praag dankzij een geweldige vrije trap van Kaan Kairinen een knap punt op bezoek bij VfB Stuttgart.

Red Bull Salzburg - Stade Brest 0-4

In de tiende minuut leek Salzburg de voorsprong te grijpen, toen Julien Le Cardinal de bal helemaal verkeerd raakte en via Salzburg-verdediger Samson Baidoo in eigen doel kopte. Het Oostenrijkse feestje werd verstierd door scheidsrechter Anthony Taylor, die constateerde dat Baidoo in buitenspelpositie het zicht van Bizot ontnam: treffer afgekeurd.

Amar Dedic kwam enkele minuten later alsnog dicht bij de 1-0, ware het niet dat het gekrulde schot van de Bosniër net langs de kruising zoefde. Salzburg was duidelijk de betere partij en bleef de aanval zoeken. Karim Konaté kreeg na een slim passje een uitgelezen mogelijkheid, die hij onbenut liet door in kansrijke positie voorlangs te schieten.

Als een duveltje uit een doosje kwam Brest halverwege de eerste helft plots op voorsprong. Ludovic Ajorque stond aan de basis van de treffer, door de bal knap bij zich te houden en Sima te bedienen met buitenkant voet. Sima liep door en liet voormalig Heracles Almelo-doelman Janis Blaswich kansloos met een geplaatst schot in de verre hoek: 0-1.

In het restant van de eerste helft speelde Bizot een belangrijke rol bij Brest. De ex-AZ'er redde eerst knap op een schot van Oscar Gloukh, en ook Mads Bistrup wist hem niet te passeren. Aan de andere kant had Brest op 0-2 kunnen en moeten komen, nadat een passje van Romain Del Castillo bij Sima belandde. De Senegalees faalde ditmaal door oog in oog met Blaswich naast te schieten.

Ook na rust wist Bizot zich te onderscheidden, door Gloukh van het scoren te beletten. Salzburg was de dominante ploeg, al bleven de kansen enigszins beperkt. Toen het wel gevaarlijk werd, was Bizot er andermaal om Brest te redden. Dedic was ditmaal degene die Bizot niet wist te passeren.

Uit een van de spaarzame aanvallen van Brest na rust wist het de voorsprong te verdubbelen. Een uittrap van Bizot belandde aan de rechterkant bij Baldé, die naar binnen trok en de bal verspeelde. Tot zijn opluchting verdedigde Salzburg dusdanig dramatisch uit, dat Camara doeltreffend kon uithalen: 0-2.

Plots werd het ook nog 0-3. Na een mislukte steekbal redde Ajorque de bal. Hij legde terug op Hugo Magnetti. Zijn schot werd slecht verwerkt door Blaswich, waardoor Sima zijn tweede van de avond kon binnentikken. Daarmee was het niet gedaan voor het gebroken Salzburg, dat een kwartier voor tijd de 0-4 moest slikken. Mama Baldé gaf mee aan Pereira Lage, die binnenschoof in de korte hoek.

VfB Stuttgart - Sparta Praag 1-1

Een droomstart dinsdagavond voor Stuttgart in de eerste thuiswedstrijd in de Champions League. Enzo Millot kopte namelijk al na zes minuten raak in de MHP Arena, tot grote vreugde van de Duitse fans. Sparta Praag richtte zich snel op na de snelle achterstand en had pech toen Martin Vitík de paal raakte. De Tsjechische gelijkmaker kwam er na ruim een halfuur alsnog.

Kaan Kairinen schoot net buiten de zestien op schitterende wijze raak uit een vrije trap. Sparta leek zelfs op voorsprong te komen, ware het niet dat Veljko Birmancevic op de lat kopte. Stuttgart herpakte zich en was duidelijk de bovenliggende partij in de slotfase van de boeiende ontmoeting in Zuid-Duitsland.

Onder meer Angelo Stiller, Chris Führich en Fabian Rieder namen het doel van Sparta onder vuur, maar de zo gewenste 2-1 leverde dat niet op. Stuttgart bleef tot het bittere einde vechten en Sparta moest steeds meer achteruit. Een winnaar kwam er echter niet meer in de MHP Arena. Het eerste punt voor Stuttgart in de Champions League, terwijl Sparta er al vier heeft verzameld.