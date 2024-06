Bizarre ontknoping: Mattia Zaccagni schiet Italië in 98ste minuut naar achtste finales van EK

Italië heeft zich maandagavond op de valreep weten te plaatsen voor de achtste finales van het EK. De ploeg van bondscoach Luciano Spalletti keek tegen Kroatië lang tegen een achterstand aan, maar diep in de blessuretijd maakte Mattia Zaccagni de 1-1. Italië eindigt daardoor als tweede in Groep B en neemt het in de achtste finale op tegen Zwitserland. Kroatië eindigt als derde in de poule met twee punten, en moet hopen dat het bij de vier beste nummers drie van dit EK eindigt.

De Kroaten begonnen met Ajacied Josip Sutalo opnieuw aan de aftrap. Borna Sosa startte op de bank, en dat gold ook voor Feyenoorder Luka Ivanusec. Bij Italië was Gianluca Scamacca, die in het verleden bij onder meer PSV en PEC Zwolle speelde, zijn basisplaats kwijt: ook hij zat op de bank toen het eerste fluitsignaal klonk.

Het eerste gevaar kwam van de ploeg van bondscoach Zlatko Dalic. Na een minuut of vijf probeerde Luka Susic het een keer van afstand, maar doelman Gianluigi Donnarumma kon fraai redding brengen.

Daarna nam Italië steeds meer het heft in handen. Eerst kopte Lorenzo Pellegrini al vallend ver naast, even later was Mateo Retegui eveneens met het hoofd een stuk dichterbij: zijn inzet ging rakelings naast. De grootste kans van de eerste helft volgende na een klein half uur, toen keeper Dominik Livakovic knap redding bracht op een kopbal van dichtbij van Alessandro Bastoni.

Aan het begin van de tweede helft kreeg Kroatië, dat Donnarumma in de eerste helft nog redding zag brengen op een poging van Luka Modric, plots een penalty. Invaller Davide Frattesi maakte in zijn eigen strafschopgebied hands, scheidsrechter Danny Makkelie werd naar het VAR-scherm geroepen en besloot de bal op de stip te leggen.

In de eerste EK-wedstrijd, die met 3-0 werd verloren van Spanje, kreeg Kroatië ook een penalty. Die werd gemist door Bruno Petkovic. Tegen Italië was het Modric die mocht aanleggen vanaf elf meter, maar ook hij faalde: Donnarumma keerde de strafschop.

Heel lang hoefde de middenvelder van Real Madrid echter niet te treuren. Kroatië zette direct een nieuwe aanval op en die leverde alsnog de 1-0 op. Donnarumma redde nog knap op de inzet van Ante Budimir, maar in de rebound scoorde Modric wél.

De 38 jaar en 289 dagen oude Modric werd daarmee de oudste doelpuntenmaker ooit op een EK. Hij nam dat record over van de Oostenrijker Ivica Vastic, die in 2008 de leeftijd van 38 jaar en 257 dagen had toen hij scoorde.

Italië zette alles op alles om de gelijkmaker te produceren, want bij een nederlaag zou het als nummer drie van de poule moeten vrezen voor uitschakeling. Via Alessandro Bastoni en invaller Scamacca kreeg het kansen daarop, maar het was invaller Zaccagni die in de 98ste minuut voor de 1-1 tekende. Daardoor plaatste de titelhouder zich voor de achtste finales. Kroatië zit daardoor voorlopig nog even in de wachtkamer.

Doelpunt Italië??! 98' Mattia Zaccagni Kroatië 1-1 Italië Bekijk de wedstrijd live via:https://t.co/PzbR7pX58O#EURO2024 pic.twitter.com/2i44uLLe95 — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) June 24, 2024

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties