Bizarre ontknoping: Marco Boogers lijkt beroofd van Rolex door jongen die hij kent van FC Dordrecht

Marco Boogers is ervan overtuigd dat de dader van de beroving van zijn Rolex een oude bekende van hem is. Woensdag stond Zoë Z., een voormalig jeugdspeler van FC Dordrecht, voor de rechter vanwege de gewelddadige roofoverval gepleegd in de zomer van 2022.

Boogers en zijn vrouw Patricia werden op 27 augustus 2022 bruut beroofd van een Rolex ter waarde van 32.000 euro. Na een avondje uit werden de oud-technisch directeur van FC Dordrecht, die de functie tussen 2004 en 2017 bekleedde, thuis opgewacht door twee overvallers.

Bij het uitstappen werden de slachtoffers belaagd door de overvallers, die duidelijk wisten waarvoor ze kwamen en schreeuwden: 'Horloge, horloge!' Zowel Boogers als zijn vrouw incasseerden raken klappen - het vrouwelijke slachtoffer werd zelfs tegen haar hoofd geschopt - waarna de overvallers vertrokken met het peperdure horloge.

De politie startte een onderzoek en werd door een buurtbewoner gewezen op een verdachte auto die in de weken voor de overal in de wijk gezien is. De Seat Ibiza die via camerabeelden werd achterhaald bleek te staan op naam van Elton G. (27). De auto én de telefoon van de verdachte bleken terug te herleiden naar de plaats delict.

G., de eerste verdachte in de zaak, stond eerder al voor de rechter. Aanvankelijk werd de 27-jarige verdachte vrijgesproken, maar in hoger beroep kreeg hij dertig maanden cel, waarvan tien voorwaardelijk.

Het was Boogers zelf die de politie door het dossier minutieus te lezen op het spoor van de tweede verdachte zette. Boogers zag in het dossier de naam van Zoë Z. (31), van wie een DNA-spoor werd aangetroffen op de gps-tracker (en op de simkaart in die tracker) die zat onder de auto van Boogers. Met die tracker werd Boogers door de criminelen in de gaten gehouden in aanloop naar de overval.

Boogers kent Zoë Z. vanuit zijn tijd als technisch directeur van FC Dordrecht. Z. speelde in de jeugd van deSchapenkoppen samen met de zoon van Boogers en kwam in die tijd ook bij Boogers thuis. Daardoor had hij kennis over het thuisadres van Boogers. "Deze link geeft een flinke boost aan het dna op de tracker en sim", vertelde de officier van justitie woensdag bij de strafzaak tegen Z., waar het Algemeen Dagblad aanwezig was.

Z., die zich op zijn zwijgrecht beroept, hoorde woensdag achttien maanden cel tegen zich eisen. Z. was zelf niet aanwezig in de rechtbank, volgens zijn advocaat vanwege griep. De advocaat van Z. ontkent dat de verdachte de overval heeft gepleegd en spreekt van een mogelijke 'vervormde herinnering' bij Boogers. "In eerste instantie heeft hij hem totaal niet herkend, maar na het lezen van de naam meent hij het opeens heel zeker te weten."

Voor het aangetroffen DNA-spoor op de tracker en de simkaart daarin heeft de advocaat wel een verklaring. "Hij heeft veel andere trackers en simkaarten in zijn handen gehad, hij leverde ze kant en klaar op."