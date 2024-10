Bizarre ontknoping in KKD: Den Bosch pakt eerste periodetitel na misstappen Excelsior en Helmond Sport

FC Den Bosch heeft na een knotsgekke avond de eerste periode in de Keuken Kampioen Divisie gepakt. De Brabanders begonnen de avond met evenveel punten als Excelsior en Helmond Sport, maar zag beide concurrenten punten verspelen. Den Bosch leek te gaan winnen, maar kreeg in de allerlaatste minuut nog de 2-2 tegen, waardoor het uiteindelijk op doelsaldo de periode weet te winnen.

Helmond Sport - Jong Ajax 1-1

In Helmond gebeurde er voor rust helemaal niets noemenswaardigs, maar toch klonk er gejuich en geklap vanaf de tribunes bij het rustsignaal. Doordat concurrenten Excelsior en Den Bosch op achterstand stonden, was Helmond Sport virtueel de periodekampioen.

Toch veranderde de sfeer kort na rust, toen het piepjonge Jong Ajax de score opende. Na een fraaie aanval kon Kayden Wolff van dichtbij binnentikken. De hoop kwam tien minuten voor tijd weer terug bij Helmond Sport, toen Redouane Halhal op fraaie wijze de 1-1 maakte. Genoeg voor de periodetitel was het echter niet.

FC Den Bosch - De Graafschap 2-2

FC Den Bosch begon sterk aan de wedstrijd en stichtte ook het eerste gevaar. Tristan van Gilst kwam het dichtst bij, maar hij raakte vanuit een hoekschop de lat. Na ruim een half uur was het De Graafschap dat de voorsprong pakte. Donny Warmerdam dribbelde vanaf het middenveld op, werd door niemand aangepakt, en vond met een bekeken balletje de rechterhoek: 0-1.

Na rust begon Den Bosch steeds meer aan te dringen, maar was het inwisselen van Kotzebue uiteindelijk doorslaggevend. De invaller had slechts zeven minuten nodig om de wedstrijd, en daarmee de periodestand, volledig op zijn kop te zetten: 2-1. In de allerlaatste minuut maakte Joran Hardeman nog de 2-2, maar door het gelijkspel bij Helmond Sport pakte FC Den Bosch alsnog de periodetitel.

Roda JC - Excelsior 3-0

Excelsior, dat de wedstrijd begon als koploper, straalde geen moment uit de eerste periode in de Keuken Kampioen Divisie te willen winnen en kwam na een half uur spelen op achterstand. Na een slim steekballetje van Tiago Cukur legde Thibo Baeten de bal subtiel in de verre hoek. Nog voor rust werd de schade groter voor Excelsior: Patriot Sejdiu scoorde uit een snelle tegenaanval de 2-0.

In de tweede helft werd het alleen maar erger voor de Rotterdammers, toen Cain Seedorf de 3-0 tegen de touwen werkte. Het betekende een geweldige afgang voor Excelsior, dat alles in eigen hand had, maar hopeloos faalde om de periodetitel te pakken.