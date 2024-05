Bizar: man van 12 goals in LaLiga dit seizoen speelde 2 jaar met scherf in voet

Iñaki Williams heeft twee jaar lang met een glasscherf in zijn voet gespeeld, zo onthulde zijn manager Ernesto Valverde op de persconferentie voorafgaand aan de seizoensafsluiter tegen Rayo Vallecano. De 29-jarige aanvaller van Athletic Bilbao kon er achteraf gelukkig om lachen, maar het had veel erger kunnen aflopen.

“Twee jaar geleden heeft Iñaki een ongeluk gehad, waarbij een glas brak en hij daarin stapte”, begint Valverde op de persconferentie. “Hij heeft daar een diepe wond aan overgehouden aan de onderkant van zijn voet.”

“Maar een paar maanden geleden begon hij ineens last te krijgen van het litteken.” Als gevolg daarvan liet Williams, na de gewonnen bekerfinale tegen Real Mallorca, een MRI-scan maken van zijn voet. Daaruit bleek dat er al die tijd een glasscherf van 2 centimeter vastzat in de voet van Williams.

“Ze hebben eerder, toen ze de wond hebben gehecht, het glas laten zitten. Het is geen kleine scherf, want het is 2 centimeter lang. De dokter vertelde dat het al richting de botten en zelfs de pezen ging”, zo verklaarde Valverde.

“Uiteindelijk hebben we erom kunnen lachen”, vervolgt de manager. “We konden het verhaal bijna niet geloven.”

Williams deelde een foto van de scherf op zijn Instagram Stories. Daarbij plaatst hij een emoji dat hij opgelucht is dat de ingreep gelukt is en het geen grotere gevolgen heeft gehad voor zijn gezondheid.

Of de scherf directe invloed heeft gehad op de prestaties van Williams is lastig te zeggen. Dit seizoen kwam hij in 34 competitieduels tot 12 doelpunten en 3 assists. Mede door die bijdrage eindigt Athletic Club hoe dan ook op de vijfde plaats, waardoor het volgend seizoen de Europa League ingaat.

