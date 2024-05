Bizar: Brugge-fan na flinke blunder door medesupporters (!) in elkaar geslagen

Een heftig verhaal uit Florence. Daar is afgelopen donderdag een fan van Club Brugge in elkaar geslagen door medesupporters van die Belgische club. Daarbij brak de man zijn neus en oogkas, zo meldt Het Laatste Nieuws. Het voorval vond plaats tijdens de wedstrijd tussen Fiorentina en Club Brugge (3-2) in de halve finale van de Conference League.

Met ongeveer vijftig andere fans van Club Brugge had de man een kaartje gekocht voor in het thuisvak van Stadio Artemio Franchi, het stadion van Fiorentina. Het uitvak was namelijk al helemaal uitverkocht.

Om niet te veel op te vallen bij de fans van Fiorentina die om hem heen zouden zitten, besloot hij een sjaal van de Italiaanse club te kopen. Maar toen de wedstrijd twintig minuten bezig was, moest hij ineens in het uitvak gaan zitten.

“Alles verliep rustig, zonder incidenten, maar toen de wedstrijd twintig minuten bezig was, verplaatsten de stewards van Fiorentina ons naar het uitvak van Club Brugge”, vertelt hij achteraf aan Het Laatste Nieuws.

“Ik had m’n sjaal van Fiorentina nog om en daarom hebben de hooligans mij in elkaar geslagen. Ik werd met de ambulance afgevoerd, en heb nu een gebroken oogkas en neus.”

Inmiddels is de man weer terug in België, waar hij van plan is aangifte te doen. “Ook al zijn ze fan van dezelfde club, geweld kan echt niet.”

Het slachtoffer weet ook wie hem hebben aangevallen, en die personen zouden een beruchte reputatie hebben bij de club. Club Brugge zelf wil niet reageren op het voorval.

