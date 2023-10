BILD stomverbaasd over prijs voor Malen; teamgenoot reageert teleurgesteld

Donderdag, 26 oktober 2023 om 15:48 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 17:29

Donyell Malen kende woensdag met Borussia Dortmund een uitstekende avond in de Champions League. Die Schwarzgelben wonnen met 0-1 bij Newcastle United en zijn zodoende nog volop in de race voor overwintering in het miljardenbal. De avond werd voor Malen nog een beetje mooier, daar hij na afloop werd beloond met de prijs voor Man van de Wedstrijd. Dat heeft tot grote verbazing geleid bij onder meer BILD. De krant is van mening dat Gregor Kobel de prijs had moeten krijgen.

Malen speelde 78 minuten mee op St. James' Park, voor hij werd afgelost door Niklas Süle. Dortmund stond op dat moment met 0-1 voor dankzij een treffer van Felix Nmecha vlak voor rust. Dortmund hield stand, won het duel en na afloop werd Malen in het zonnetje gezet.

Dortmund-goalie Kobel hield zijn doel schoon en maakte tevens indruk op de Duitse media, die hem bestempelden als één van de beteren op het veld. De goalie verrichte bijvoorbeeld enkele fraaie reddingen op pogingen van Callum Wilson en Anthony Gordon.

SPORT 1 schrijft dat Malen tot onbegrip van velen de prijs in ontvangst mocht nemen. De Duitse televisiezender sprak Kobel na afloop over de prijs voor de Oranje-international, die volgens een afvaardiging van de UEFA de beste man van het veld was. "Ik denk dat ze niet zo van keepers houden", lachte Kobel.

“Uiteindelijk zou het leuk zijn als ik er eentje zou winnen", ging Kobel op serieuzere toon verder. "Tot nu toe win ik er op de één of andere manier nooit een, zelfs niet als ik uitblink. Maar het is wat het is, ik moet ermee omgaan." Toch gunt hij de prijs aan Malen zeker. "Maar aan Donny: ik gun het mijn ploeggenoten altijd."

Kobel sprak vlak daarna ook met DAZN. "Ik denk ik contact moet opnemen met de UEFA. Ik moet het nog eens met hen bespreken", zei Kobel met een knipoog. "Nee, het is natuurlijk oké. Ik probeer mijn team altijd te helpen."

BILD

BILD pakt ook groots uit met het verhaal en begrijpt niets van het passeren van Kobel voor de uitverkiezing. "Wat hebben ze gedacht?! Plotseling grijnsde Donyell Malen voor de camera en presenteerde hij zijn UEFA-trofee voor Man van de Wedstrijd. Sorry, wat? De buitenspeler speelde een behoorlijke wedstrijd, maar met Nmecha (doelpuntenmaker), Kobel en Schlotterbeck (assist) waren er drie veel geschiktere kandidaten."

"Vooral de doelman van Dortmund beleefde een geweldige dag", schrijft BILD verder. "Met twee geweldige reddingen stelde hij vrijwel in zijn eentje de overwinning veilig." BILD beloonde Kobel voor zijn optreden met een 1, de best mogelijke beoordeling. "Hij had de onderscheiding meer dan verdiend."

Dortmund heeft dankzij de zege op St. James' Park vier punten verzameld uit drie duels, net als Newcastle. Paris Saint-Germain leidt de dans in Groep F met zes punten uit drie duels, terwijl AC Milan na evenveel wedstrijden twee punten heeft verdiend.