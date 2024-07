BILD: Ratcliffe sprak in Monaco met mogelijke opvolger van Erik ten Hag bij Manchester United

Sir Jim Ratcliffe, de eigenaar van Manchester United, heeft afgelopen dinsdag een ontmoeting gehad met Thomas Tuchel. Dat meldt journalist Christian Falk van BILD. In het gesprek praatten de beide heren uiteraard over de trainerspositie bij the Red Devils.

Sinds de FA Cup-zege van Manchester United (1-2) twee weken geleden is er nog altijd geen duidelijkheid over wie volgend seizoen de manager is bij de nummer acht van de Premier League.

De club beraadt zich sinds die overwinning op de vraag hoe de trainerspositie in te vullen komend seizoen. In het kader daarvan oriënteert de nieuwe clubleiding INEOS zich nadrukkelijk op de markt.

Verschillende namen passeerden al de revue. Kieran McKenna verlengde zo bijvoorbeeld bij Ipswich Town, terwijl ook andere opties niet haalbaar bleken. De enige overgebleven kandidaten lijken Mauricio Pochettino, Roberto De Zerbi en dus Tuchel.

In Ratcliffe's conversatie met Tuchel legde de Duitse oefenmeester, die is vertrokken bij Bayern München, zijn plannen bloot die hij heeft als hij inderdaad de nieuwe trainer wordt van Manchester United.

Tuchel stelde Jadon Sancho als voorbeeld om te duiden hoe hij uit de gratie gevallen spelers weer op het rechte pad kan krijgen. Daarbij wijst de coach naar Antonio Rüdiger, die hij bij Chelsea onder zijn hoede had en daar uitgroeide tot topverdediger.

Onder de fans van Manchester United heerst inmiddels de nodige irritatie. Het gros van hen ziet het liefst dat de club de knoop genaamd Erik ten Hag zo snel mogelijk doorhakt, ongeacht de uitkomst van die beslissing. Pas daarna kan de club zich echt gaan richten op volgend seizoen.

