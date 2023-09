BILD meldt principeakkoord en weet wie Hansi Flick opvolgt als bondscoach

Dinsdag, 19 september 2023 om 13:32 • Bart DHanis

Julian Nagelsmann gaat aan de slag als bondscoach van de nationale ploeg van Duitsland, zo weet BILD dinsdag te melden. De DFB heeft een principeakkoord bereikt met Bayern München, waar Nagelsmann nog onder contract stond. De 36-jarige oefenmeester gaat een contract tekenen tot en met het EK van 2024, dat in Duitsland wordt gehouden.

Het nieuws hing al een tijdje in de lucht, daar de Duitse tak van Sky Sport vorige week dinsdag al meldde dat Bayern geen vergoeding wilde hebben voor zijn diensten. Der Rekordmeister is volgens het medium blij dat ze Nagelsmann eindelijk uit de boekhouding konden schrappen. Ook meldde Sky Sport dat de Duitse voetbalbond al contact had opgenomen met Nagelsmann zelf.

Zondag meldde BILD echter nog dat Nagelsmann zijn twijfels had bij de aanbieding van de Duitse bond. Hij zou namelijk de voorkeur geven aan een clubteam. Ook streek hij bij Bayern nog een flink salaris op: ondanks zijn ontslag in maart verdiende hij alsnog een bedrag van 5,5 miljoen euro per jaar. Nagelsmann twijfelde of hij wel bereid was om dat salaris in te leveren. De aanstelling van Nagelsmann betekent dat Louis van Gaal werkloos blijft.

De voormalig trainer van onder meer RB Leipzig en TSG Hoffenheim wordt de opvolger van de ontslagen Hansi Flick. Flick stond sinds de zomer van 2021 aan het roer bij de nationale ploeg, maar zijn dienstverband werd geen succes. Op het WK van 2022 in Qatar eindigde Duitsland derde in de poule, achter Spanje en Japan. Het oefenduel van afgelopen interlandperiode tegen Japan, dat met 1-4 verloren ging, was de druppel die de emmer deed overlopen en resulteerde in zijn ontslag.