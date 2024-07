BILD: Borussia Mönchengladbach meldt zich bij Ajax voor Mislintat-aankoop

Sivert Mannsverk staat volgens BILD in de belangstelling van Borussia Mönchengladbach. De Noorse spelverdeler werd vorig seizoen door Ajax nog overgenomen van Molde FK.

De Amsterdammers legden destijds zes miljoen euro op tafel om de inmiddels 22-jarige middenvelder vast te leggen. Mannsverk kwakkelde een halfjaar lang met een blessure en worstelde nadien met zijn vorm, net als veel van de twaalf nieuwe aanwinsten.

Mönchengladbach, dat naar verluidt 'zeer geïnteresseerd' is in de controleur, zou inzetten op een huurconstructie met een optie tot koop. De 1,85 meter lange Mannsverk ligt nog tot medio 2028 vast in de Johan Cruijff ArenA.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

In Ajax' eerste oefenduel, afgelopen vrijdag met PEC Zwolle (0-1 verlies), begon Mannsverk op de bank. Kersvers trainer besloot met Jordan Henderson, Branco van den Boomen en Kenneth Taylor zijn middenveld anders in te vullen.

Hij zal zijn debuutseizoen anders hebben voorgesteld. De middenvelder, die in het verleden ook aan Feyenoord gelinkt werd, maakte in de slotfase van de transferwindow de overstap. Vooral zijn debuutwedstrijd was er een om te vergeten.

De tienvoudig international kende een dramatische eerste wedstrijd tegen FC Twente en werd na de rust naar de kant gehaald. In dat duel liep Mannsverk bovendien een slepende voetblessure op. Vijf maanden later kwam de Noor pas weer in actie in de hoofdmacht van de hoofdstedelingen.

Mönchengladbach versterkte zich deze transferperiode overigens reeds met een andere middenvelder. Die Fohlen betaalden één miljoen euro aan promovendus Holstein Kiel om Philipp Sander over te nemen.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste Ajax-nieuws? Word nu lid van het Ajax Zone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties