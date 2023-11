BILD: Anwar El Ghazi spant rechtszaak aan na ontslag door pro-Palestijnse posts

Dinsdag, 14 november 2023 om 18:25 • Rian Rosendaal • Laatste update: 18:48

Anwar El Ghazi spant een rechtszaak aan tegen zijn voormalig werkgever 1. FSV Mainz, zo weet onder meer BILD dinsdag te melden. De vleugelaanvaller (28) vindt het namelijk onterecht dat zijn tot medio 2025 lopende contract in Duitsland werd ontbonden. Mainz verscheurde de verbintenis van El Ghazi na diverse pro-Palestijnse posts op Instagram naar aanleiding van de oorlog tussen Israël en Hamas in de Gazastrook.

BILD weet voorts te melden dat El Ghazi tijdig een vordering tot ontslagbescherming heeft ingediend bij de arbeidsrechtbank van Mainz. De Duitse boulevardkrant verwacht dat de rechtszaak die de buitenspeler heeft aangespannen in december zijn eerste zitting zal hebben.

El Ghazi wordt in zijn gang naar de rechter overigens bijgestaan door de bekende arbeids- en sportadvocaat Alexander Bergweiler, die eerder al zijn twijfels uitte over het feit dat Mainz de voormalig Ajacied had ontslagen zonder de opzegtermijn die geldig is in Duitsland in acht te nemen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Aanleiding ontslag El Ghazi

El Ghazi werd aanvankelijk op het matje geroepen door Mainz voor een post waarin hij de leus 'From the river to the sea, Palestina will be free' zette. Daarna publiceerde Mainz een statement waarin El Ghazi zijn excuses zou aanbieden, maar de aanvaller kon zich daar niet in vinden en kwam zelf met een nieuw statement op Instagram.

"Voor alle duidelijkheid: mijn verklaring op 27 oktober 2023 was mijn enige en laatste verklaring aan zowel FSV Mainz 05 als het grote publiek met betrekking tot de social media-posts die ik de afgelopen weken heb gepubliceerd. Alle andere verklaringen, opmerkingen of verontschuldigingen voor het tegendeel die aan mij worden toegeschreven, zijn feitelijk niet correct en zijn ook niet door mij geproduceerd of geautoriseerd", benadrukte El Ghazi onlangs op zijn Instagram-account.

De ex-aanvaller van Ajax en PSV neemt wat betreft de situatie in de Gazastrook nog steeds hetzelfde standpunt in. "Ik ben tegen oorlog en geweld. Ik ben tegen het doden van alle onschuldige burgers. Ik ben tegen alle vormen van discriminatie. Ik ben tegen islamofobie. Ik ben tegen antisemitisme. Ik ben tegen genocide. Ik ben tegen apartheid. Ik ben tegen bezetting. Ik ben tegen onderdrukking", somde de maatschappelijk betrokken El Ghazi op, om zijn standpunt direct te herhalen.

"Ik heb geen spijt of wroeging van mijn standpunt en neem geen afstand van wat ik heb gezegd en ik sta, vandaag en altijd tot mijn laatste adem, voor de mensheid en de mensen die onderdrukt worden. Ik hoef geen speciale verantwoordelijkheid af te leggen aan welke staat dan ook", vervolgde de buitenspeler zijn uitleg in de lange post op Instagram.

"Ik geloof niet dat er mensen of staten zijn die niet ter verantwoording kunnen worden geroepen of die boven de internationale wetgeving staan. Ik heb ook geen andere keuze dan standvastig te zijn voor gerechtigheid en te getuigen van de waarheid. Ik zou dat ook doen als het tegen mij, mijn ouders, mijn familie en verwanten gericht was."

De laatste post werd El Ghazi fataal bij Mainz, dat afscheid neemt van de aanvaller. Zijn contract liep dus door tot medio 2025. Door een regel van de FIFA kan hij pas in het nieuwe seizoen weer bij een andere club beginnen. El Ghazi kan nog wel een verzoek doen om dispensatie. Naar nu blijkt vecht hij eerst zijn ontslag bij Mainz via de rechter aan.