Bilal Ould-Chikh emotioneel: 'Is het mijn achtergrond? Omdat ik Marokkaans ben?'

Bilal Ould-Chikh zette maandagavond met FC Volendam een nieuwe stap richting het kampioenschap in de Keuken Kampioen Divisie, maar stapte toch vol irritatie van het veld bij Jong Ajax (0-2 winst). De 27-jarige vleugelspeler voelt zich onheus bejegend door een klein deel van het FC Volendam-publiek.

Volendam-trainer Rick Kruys moest Ould-Chikh maandag kort na afloop van de wedstrijd tot bedaren brengen. De aanvaller legt voor de camera van ESPN uit wat er gebeurde. "Soms zijn FC Volendam-fans best wel negatief. Ik sprak met de trainer daarover."

Ould-Chikh mist de waardering van het publiek in Volendam. "Als een jongen zeventien assists en vier doelpunten heeft als buitenspeler... Als er dan een keer wat misgaat worden er dingen geroepen vanuit de Volendam-fans."

Het gaat volgens Ould-Chikh niet om de harde kern. "Ik zeg in het bijzonder dat de Hekside Maffia daar niet bij hoort. Die zijn altijd positief naar mij toe. De meeste supporters wel, het is een klein groepje."

"Je hebt een gedeelte fans bij FC Volendam dat heel negatief kan zijn", vervolgt Ould-Chikh. "Die Volendammers moeten even naar mijn cijfers kijken. Ik lees ook weleens reacties hoe negatief ze over mij zijn. Dat is al een hele lange tijd. Terwijl ik eigenlijk best wel presteer."

Ould-Chikh heeft het gevoel dat er meer achterzit. "Ik weet niet waar dat mee te maken heeft. Soms denk ik: is het mijn achtergrond? Omdat ik Marokkaans ben? Of een andere kleur heb dan andere jongens?"

"Er zijn weleens kwetsende dingen geroepen. Ik heb daar drieënhalf jaar niks over gezegd. Ik zit nu aan het eind van mijn periode bij FC Volendam en ik wil er nu wel wat over zeggen. Ik heb heel veel moeten slikken. Het is voor mij gissen waar het aan ligt."