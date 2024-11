Bijzonder verre ingooi staat aan de basis van hele ruime zege Telstar op VVV-Venlo

Telstar heeft vrijdag moeiteloos afgerekend met VVV-Venlo. Youssef El Kachati was de grote man bij de Witte Leeuwen. Met twee doelpunten - waarvan één uit een verre ingooi - leidde hij zijn ploeg naar een 4-0 overwinning.

Bijzonderheden:

Al vroeg kwam het elftal van Anthony Correia op voorsprong. De 42-jarige oefenmeester zag tevreden toe hoe El Kachati knap wegdraaide en uit de draai afrondde na een bijzonder verre inworp van Jeff Hardeveld: 1-0. Zakaria Eddahchouri, clubtopscorer, verdubbelde kort daarna vanaf de stip de voorsprong: 2-0.

In de tweede helft kwamen de bezoekers sterk uit de kleedkamer, maar scoren deden zij niet. Nadat Eddahchouri van dichtbij nog op de keeper mikte, was het na iets meer dan zeventig minuten wel raak. Op aangeven van diezelfde Eddahchouri stormde El Kachati in een razendsnelle omschakeling naar voren en het afronden liet niets te wensen over: 3-0. In de slotfase bepaalde Danny Bakker, die bij het afronden eigenlijk nog half in de grond trapte, de eind

Telstar - VVV-Venlo 4-0

2' 1-0 Youssef El Kachati (assist: Jeff Hardeveld)

25' 2-0 Zakaria Eddahchouri (strafschop)

72' 3-0 Youssef El Kachati (assist: Zakaria Eddahchouri)

84' 4-0 Danny Bakker (assist: Jeff Hardeveld)