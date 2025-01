Bijrollen voor Ian Maatsen en Jordan Tezet terwijl Aston Villa ontzettend teleurstelt op bezoek bij AS Monaco

Aston Villa heeft dinsdagavond behoorlijk teleurgesteld op bezoek bij AS Monaco in de Champions League. Het was de Franse thuisploeg die na een kansarme wedstrijd de drie punten in de tas stopte: 1-0. Verdediger Wilfried Singo werd de matchwinner.

Bijzonderheden

Het eerste hoogtepunt in het Stade Louis II was meteen een doelpunt. Uit een corner van Monaco werd Emiliano Martínez eerst gedwongen zijn uitstekende reflex te tonen, alvorens hij in tweede instantie volstrekt kansloos was. Centrumverdediger Singo mocht namens de thuisploeg de ban met het hoofd breken: 1-0.

In het restant van de eerste zette Villa daar lange tijd weinig tegenover. Pas richting het rustsignaal werd Monaco-sluitpost Radoslaw Majecki serieus getest, maar de Pool had antwoorden op de pogingen van Lucas Digne en Ollie Watkins.

Ook na de break stelden the Villans teleur en lukte het niet om de Monegasken met de rug tegen de muur te drukken. Kansen waren in het tweede bedrijf voor beide ploegen schaars en zo bleef een tweede treffer in Frankrijk uit. Ian Maatsen, Jordan Teze en Lamare Bogarde vielen nog in, maar speelden slechts een bijrol.

Met nog één ronde te gaan in de Champions League-competitiefase, waarin Monaco het in Italië opneemt tegen Inter en Villa Celtic ontvangt, staan beide ploegen op dertien punten. Daarmee lijken zij zeker van deelname aan de tussenronde en is het ontlopen van het extra CL-duel zelfs nog mogelijk.