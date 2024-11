Bij Juventus hopen ze snel de beste versie van Teun Koopmeiners te zien

Het was een transfersaga die zijn weerga niet kende, maar de impact die Teun Koopmeiners tot dusver heeft gehad op het spel van Juventus valt tegen. Verwacht wordt dat de middenvelder zaterdag na een maand weer klaar is voor een basisplaats.

De transfer van Koopmeiners naar Juventus was feitelijk de grootste soapserie van de afgelopen transferperiode. Iedereen weet hoe het is afgelopen, maar om het te geloven zou je eigen alle afleveringen moeten hebben gezien.

De Italiaanse grootmacht betaalde uiteindelijk zestig miljoen euro. Een grote, belangrijke investering voor een speler die nog altijd als fundament wordt beschouwd voor de nieuwe weg die is ingeslagen in Turijn.

Het wachten is echter nog altijd op de beste versie van Koopmeiners. De Nederlander wacht nog op zijn eerste treffer voor La Vecchia Signora. Het enige hoogtepunt tot dusver was een assist op Dusan Vlahovic in de 0-3 uitzege bij Genoa. Het betekende tevens het laatste succes buitenshuis van Juventus.

De ploeg van Thiago Motta wist in de laatste vijf officiële wedstrijden in alle competities slechts één keer te winnen, wat maakt dat de roep om de ware Koopmeiners steeds luider klinkt.

Koopmeiners speelde op 6 oktober de eerste helft van Juventus - Cagliari en was zelfs dicht bij zijn eerste treffer, maar keerde na rust niet meer terug op het veld. Uit tests bleek dat hij een vervelende ribfractuur had overgehouden aan het duel met RB Leipzig in de Champions League.

Hoewel de voormalig speler van Atalanta na zijn blessure nog niet op zijn best is, zal Motta zaterdag in Udine meteen een beroep op hem toen. Het wordt voor het eerst in een mand tijd dat de Oranje-international weer aan de aftrap verschijnt van een competitiewedstrijd.

"Hij maakt stappen", aldus Motta. "Het is duidelijk dat hij nog niet op zijn oude niveau zit, maar Teun traint altijd goed, is erg positief en probeert andere spelers te helpen. We zullen zien hoelang hij kan spelen en wat zijn bijdrage kan zijn. Hij is is een belangrijke speler voor ons."