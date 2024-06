Bij FC Den Bosch ontslagen Kaczmarek volgend jaar actief in de Eredivisie

Tomasz Kaczmarek gaat volgend jaar aan de slag in de Eredivisie. De Pool, die twee maanden geleden werd ontslagen bij FC Den Bosch, wordt de nieuwe assistent van Carl Hoefkens bij NAC Breda, zo maakt de promovendus bekend.

De 39-jarige Kaczmarek heeft ondanks zijn jonge leeftijd al een rijk verleden als trainer. Zo was hij hoofd- en assistent-trainer bij verschillende clubs in Duitsland, Polen, Noorwegen en Nederland.

Meest recent stond hij aan het roer bij FC Den Bosch, waar hij in april zijn congé kreeg. In totaal leidde de Poolse coach de Bosschenaren in 40 officiële wedstrijden. Het resultaat: 7 overwinningen, 10 remises en 23 nederlagen.

Met nog vijf wedstrijden te gaan besloot Den Bosch om de samenwerking in april abrupt te beëindigen. De Brabanders stonden op dat moment op de voorlaatste plaats in de Keuken Kampioen Divisie.

Heel lang hoeft Kaczmarek dus niet werkloos thuis te zitten, daar Hoefkens in hem de ideale assistent ziet. Hij tekent een contract voor een jaar, waarbij de intentie is uitgesproken om langer met elkaar door te gaan.

"Ik ben heel blij deel uit te mogen maken van NAC Breda", laat Kaczmarek weten. "In de Eredivisie nog wel, naar mijn idee een competitie in de Top 5 van de landencompetities in Europa. Ik kan niet wachten om de passie te voelen die de stad en de club zo bindt."

"Daarnaast hebben de gesprekken met de technische mensen bij NAC mij extra warm gemaakt voor de club en zijn spelers", gaat Kaczmarek verder. "We willen er gezamenlijk iets moois van maken in de Eredivisie."

Technisch directeur Peter Maas is blij met de komst van Kaczmarek. "Tomasz is een gedreven veldtrainer die structuur biedt in de trainingen en het maximale nastreeft van zichzelf en zijn werkomgeving."

"Hij kiest bij NAC bewust voor de ondersteuning aan de rest van de staf en zijn focus zal liggen op zowel teamprestatie als ook individuele ontwikkeling", ligt Maas de rol van de Poolse oefenmeester toe.

