Beweging op transfermarkt: Ajax kan met verkoop ruimte te maken voor Rugani

Er is beweging op de transfermarkt rond Ajax, zo meldt de Italiaanse journalist Marco Conterio. Jakov Medic zou op weg zijn naar Hamburger SV en daarmee de weg vrijmaken voor de tijdelijke komst van Daniele Rugani.

Medic werd een jaar geleden door Sven Mislintat voor drie miljoen euro van FC St. Pauli naar Ajax gehaald, maar bleek totaal niet te voldoen. De Kroaat speelde tien officiële wedstrijden, maar komt al tijden niet meer in de plannen van de club voor. Hij zit donderdag wel op de bank bij de Europa League-voorrondewedstrijd tegen Panathinaikos.

Ajax zit in financiële problemen en moet eerst spelers kwijtraken voordat er nieuwe gehaald kunnen worden. Door afscheid te nemen van Medic kan Ajax de komst van Rugani afronden. De dertigjarige verdediger zal een jaar gehuurd worden van Juventus.

Het is onbekend in welk stadium de interesse van HSV voor Medic zich bevindt. Ajax is er in ieder geval veel aan gelegen om de 25-jarige verdediger van de hand te doen. HSV komt uit in de 2. Bundesliga.

Met Rugani hoopt Ajax de broodnodige ervaring aan de defensie toe te voegen. De Italiaan werd door trainer en landgenoot Francesco Farioli hoogst persoonlijk overtuigd van een tijdelijke stap naar Amsterdam. Ajax krijgt geen optie tot koop voor Rugani.