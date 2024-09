'Bestuursraad Ajax wil af van Michael van Praag, die vooralsnog niet meewerkt'

Het is nog altijd onstuimig in de top van Ajax. Onlangs kondigden de Amsterdammers het vertrek van financieel directeur Susan Lenderink aan en als het aan de bestuursraad van Ajax ligt, moet ook Michael van Praag op korte termijn het veld ruimen, zo schrijft Het Parool.

Laatstgenoemde is sinds november vorig jaar voorzitter van de Raad van Commissarissen (RvC) in de Johan Cruijff ArenA. Hoewel Van Praag zelf nog 'geen aanstalten maakt om op te stappen', lijkt zijn vertrek aanstaande.

De bestuursraad van Ajax - de grootaandeelhouders van de club - hoopt Van Praag in de komende maanden te vervangen. Met zijn vertrek wordt een zesde bestuurlijke functie bij Ajax vacant.

Naast Lenderink kondigden namelijk ook Georgette Schlick, Annette Mosman, Cees van Oevelen en Leo van Wijk (allen RvC-lid) al hun afscheid aan.

Bovendien wordt de functie van algemeen directeur momenteel tijdelijk vervuld door Menno Geelen, maar zal ook voor die post op termijn een aanstelling gedaan moeten worden.

Het vertrek van Lenderink werd vrijdag aangekondigd. De financieel directeur had nog een contract tot juli 2026, maar blijft tot uiterlijk 1 maart 2025 aan bij Ajax.

Lenderink heeft uiteindelijk besloten de eer aan zichzelf te houden en op te stappen, maar haar positie in de Johan Cruijff ArenA was onhoudbaar geworden, zo wist De Telegraaf. Onder haar leiding gleed Ajax steeds verder weg de financiële afgrond in.